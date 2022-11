Les styles tardifs de la poésie (Rome)

Les styles tardifs de la poésie

Colloque international

Les 22 et 23 novembre 2022

Fondazione Primoli, 1, via G. Zanardelli, Rome





Mardi 22 novembre, après-midi



Ouverture : Luigi Magno, Andrea Schellino, Julien Zanetta



Écrire la fin



Président de séance : Luca Pietromarchi



- Henri Scepi (Université Sorbonne Nouvelle) – Remarques sur le style tardif



- Aude Préta-de Beaufort (Université de Lorraine) – « On regarde la fin / qui nous regarde » (Marie-Claire Bancquart, Figures de la terre, 2017) : l’œuvre de vieillesse de Marie-Claire Bancquart et la tardivité



- Massimo Blanco (Sapienza – Università di Roma) – Le paysage marin de Mallarmé (Un coup de dés)



- Emmanuelle Tabet (CNRS), intervention en ligne – « Écrire ma vacuité de force, de pensées » : l’écriture de la déprise chez le dernier Bauchau



Mercredi 23 novembre, matin





Art poétique crépusculaire



Président de séance : Valerio Magrelli



- Luca Bevilacqua (Tor Vergata – Università di Roma) – « Je peux mourir en souriant » : le temps de la fin (et de l’avenir) dans les derniers poèmes d’Apollinaire



- Valerio Soldà (Università Roma Tre) – « Tout a un visage vocabulaire » : l’art poétique du dernier Henri Pichette



- Thomas Augais (Sorbonne Université) – Tumulte (2001) : les derniers poèmes d’André du Bouchet





Mercredi 23 novembre, après-midi



Renouveaux





Président de séance : Henri Scepi



- Olivier Bivort (Ca’ Foscari – Venezia) – Le dernier Verlaine et « l’école du copinage » : déchéance ou renouvellement ?



- Federica Locatelli (Università della Valle d’Aosta) – Jean Tardieu, « moitié pierre et moitié écume »



- Paolo Tamassia (Università di Trento) – Le style tardif d’Alfred de Vigny

—



Comité scientifique : Olivier Bivort, Valerio Magrelli, Yoshikazu Nakaji, Luca Pietromarchi, Henri Scepi.



Comité organisateur : Luigi Magno, Andrea Schellino, Julien Zanetta