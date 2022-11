Christiane Chaulet Achour, Laure Lévêque (dir.), La Voix du mythe. Des voies littéraires contre les fissures de Babel

Table des matières



Avant-propos

Christiane Chaulet Achour et Laure Lévêque



POÉTIQUE DU MYTHE : DISCOURS DE LA MÉTHODE



Marguerite Duras mythopoète. Entretien avec Simona Crippa



POUVOIRS DU VERBE ET PALINGÉNÉSIE DU MYTHE



Les Mille et Une Nuits : de l’oeuvre au mythe

Cyrille François



Tragédie sicilienne pour Ulysse africain. Silence du Choeur de Mohamed Mbougar Sarr

Sylvie Brodziak



MORT ET SURVIVANCE : PROFONDEURS ET RÉSURGENCES DU MYTHE



La descente aux enfers ou les métamorphoses d’un mythe

Violaine Houdart-Merot



L’effort de deuil et de trace dans l’oeuvre d’Idir

Salah Améziane



MYTHE ET RÉSILIENCE : RÉPARER LES VIVANT(E)S



Les mythes de la paternité dans Au nom du père et du fils de Francine Ouellette

Alice Delphine Tang



De la tragédie personnelle à la fable universelle : le mythe d’Electre chez Linda Lê

Julie Assier



MYTHOPOÉTIQUES FÉMININES : ENTRE ARCHÉTYPES ET TRANSFIGURATIONS



À propos de divinités féminines invisibilisées : des triades estompées à Hybris « revisitée »

Hélène Rufat



Entre Isis et Salomé, femme salvatrice ou femme fatale : lever le voile sur les mystères du féminin

Laure Lévêque



LE MYTHE AU TRAVAIL : ENTRE UNIVERSAUX ET TRANSFIGURATIONS



L’oeil était sur Caïn. Du mythe biblique au poème de Hugo, approche historique

Daniel Faivre



L’élaboration d’un mythe : le cyclone et le viol dans L’Espérance-macadam de Gisèle Pineau

Christiane Chaulet Achour



LES REBONDS DU MYTHE : RÉPARER LES OUBLIS



Ismène, l’oubliée du mythe

Michel Serfati