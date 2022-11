Les musiques dans la Caraibe et la diaspora : Résistance, Emancipation et Identité

De la Méringué au konpa en passant par le Zouk ou encore la Soca, les genres musicaux dans la Caraïbe sont divers et variés. La Musique occupe une place singulière dans les sociétés caribéennes et résulte d’influences culturelles plurielles : européennes, amérindiennes, africaines ou encore indiennes ; ce que le philosophe martiniquais Edouard Glissant définit comme la créolisation qui est la mise en relation imprévisible d’éléments hétérogènes qui « s’intervalorisent » c’est-à-dire qu’il n’y a « pas de dégradation ou de diminution de l’être, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur, dans ce contact et dans ce mélange ». La musique est un instrument porteur d’émotions, d’histoire, de mémoire et de l’identité d’un peuple. C’est en ce sens que le musicologue Appolinaire Anakesa déclare :



La musique demeure ainsi l’un des outils les plus significatifs pour l’expression des émotions profondes de l’âme. Aussi est-elle une puissance, une énergie qui subjuguent, électrisent, émeuvent, entraînent les âmes les plus différentes dans la voie de l’harmonie et du partage, tout en commandant parfois l’amitié la plus pure. Elle peut constituer aussi la force morale qui secourt victorieusement la faiblesse physique. Aussi la musique devient-elle cette "amie" qui console presque toujours, et qui guérit quelquefois[1].



Durant la période de l’esclavage colonial dans les sociétés plantationnaires de la Caraïbe et des Amériques, la musique a permis aux Africains de maintenir une certaine unité et fraternité mais aussi de sauvegarder des bribes de la culture africaine. A ce propos, le musicologue français Gérard Herzhaft déclare (2005, 105) : « Les Africains, pour la plupart emmenés de force dans l'ensemble du continent nordaméricain, ont joué un rôle essentiel dans la création ou l'évolution de formes musicales si originales (ragtime, jazz, blues, folk, gospel) qu'elles ont fini par représenter la quintessence de la musique "noire" et conquérir le monde entier ». Ainsi, la musique est un catalyseur entre l’Afrique et l’Amérique permettant la résistance face à l’oppresseur mais aussi l’émancipation et l’affirmation identitaire du peuple asservis. Le Bèle à la Martinique, le Gwo Ka en Guadeloupe, le Kaiso à Trinidad ou encore le Reggae à la Jamaïque ont permis aux esclavagisés et aux Afro-descendants de défier et de réfuter ouvertement la politique coloniale. La musique dans la Caraïbe est un instrument de communication ; ce que Ifeona Fulani affirme quand elle dit : « Sonic archipelagos sustain connections within communities through commercialization of culture, through the shared pleasure generated by the music, but also by enabling the sharing of concerns, sentiments and anxieties—cultural and political—articulated through the music » (Fulani 3)



Ces deux journées d’études souhaitent questionner la place et la fonction de la musique dans la Caraïbe et sa diaspora aux 20ème et 21ème siècles. Après l’indépendance des colonies anglophones dans les années 60-70, la départementalisation en 1946 en Martinique et Guadeloupe, quels sont les enjeux de la musique au sein de la Caraïbe et de sa diaspora ? Dans quelle mesure les musiques issues du monde atlantique sont-elles vecteur d’une identité caribéenne ? Afin de répondre à cette problématique, nous proposons quelques pistes de réflexion non-exhaustives.



Quelques pistes de réflexion :



- Créations musicales, engagement et revendications



- Littérature et herméneutique musicale



- Musique et identité



- Musique et rassemblement diasporique



- Femmes et musiques caribéennes



- Musiques et sociétés coloniales et postcoloniales



- Musique et émancipation



- Musique, blès et catharsis



- Musique, mémoire et transmission



- Musique et corporéité



- Musique et systèmes éducatifs







