Dans l’atelier de Rousseau, Flaubert, Kessel… Une nouvelle collection (Séminaire général ITEM, ENS Paris)

Dans l’atelier de Rousseau, Flaubert, Kessel… Une nouvelle collection (Séminaire général ITEM)



L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à la séance du Séminaire général de critique génétique du 6 décembre 2022 qui sera consacrée à la présentation de la nouvelle collection Dans l’atelier de…Essais de critique génétique, publiée aux Éditions Hermann sous la direction de Nathalie Ferrand.



La collection Dans l’atelier de… se propose d’aborder l’œuvre d’un auteur depuis l’espace concret de sa création, en suivant les gestes de l’écrivain en pleine action au milieu de ses notes, de sa correspondance, de ses brouillons, des livres de sa bibliothèque, tandis que la page se façonne et qu’un texte nouveau prend vie.

Qu’ils appartiennent à notre présent ou aient vécu il y a plusieurs siècles, comment les écrivains travaillent-ils ? Quelle est la relation qui les unit à leurs propres manuscrits ? Et en quoi le spectacle d’intuitions jaillissant sur le papier, ou d’hésitations dissimulées sous une rature, nous importe pour comprendre des œuvres, qu’elles soient abouties ou inachevées ?

Depuis cinquante ans, la critique génétique invite lecteurs et interprètes à observer de près les processus de l’écriture ; elle a profondément renouvelé l’approche de la textualité et des manuscrits d’écrivains. A travers de brèves monographies consacrées aux auteurs du patrimoine littéraire ou relevant d’autres domaines, cette collection veut partager les fruits de ces patientes enquêtes.

Cette séance du séminaire sera consacrée à une discussion avec les auteurs des trois premiers titres de la collection portant sur Jean-Jacques Rousseau, Gustave Flaubert et Joseph Kessel.

Nathalie Ferrand est directrice de recherche à l’Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS/École normale supérieure, Paris), où elle est responsable de l’équipe « Écritures des Lumières ». Elle a notamment publié Écrire en Europe de Leibniz à Foscolo (CNRS-Éditions, 2019) et une édition de récits brefs de Rousseau sous le titre de Trois contes (Rivages, 2021). Dans l’atelier de Jean-Jacques Rousseau paraît le 16 novembre 2022.



Serge Linkès est membre de l’ITEM et responsable du groupe Kessel. Spécialiste des manuscrits du XIXe et XXe siècles, il a participé à l’édition des Œuvres romanesques complètes de Stendhal (2014) et dirigé l’édition des Romans et Récits de Kessel (2020) dans la collection « La Pléiade » chez Gallimard. Dans l’atelier de Joseph Kessel est paru en mai 2022.



Jacques Neefs est professeur émérite à l’Université Paris 8 et à Johns Hopkins University, et membre de l’American Academy of Arts and Sciences. Il a été responsable de l’équipe Flaubert de l’ITEM. Il a édité Madame Bovary et Salammbô au Livre de Poche, et en collaboration avec A. Herschberg Pierrot pour le t. V des Œuvres complètes de Flaubert dans « La Pléiade » chez Gallimard, La Tentation de saint Antoine et Bouvard et Pécuchet. Dans l’atelier de Gustave Flaubert paraîtra en 2023.

06/12/2022, Ecole normale supérieure, 29 rue d'Ulm 75005 Paris. Amphi Jaurès.17h00-19h00

Le Séminaire général de critique génétique est coordonné et animé par Aurèle Crasson (Aurele.Crasson@ens.fr) et Franz Johansson (franzjohansson@hotmail.fr).