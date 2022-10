Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains (Séminaire du Grihl, EHESS, Paris)

Le séminaire du Grihl "Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains" reprend le 8 novembre prochain.



Premier semestre 2022-2023

Mardi de 17 heures à 20 heures

1) Séquence « Le Fait littéraire : avec Alain Viala »



8 novembre, Sorbonne Nouvelle, Site Nation, 8 avenue Saint-Mandé, (12e) Salle C107 (Bât. C, 1er étage) :

Introduction 1. Autour de Naissance de l'écrivain

Mathilde Bombart, Christian Jouhaud



15 novembre, Sorbonne Nouvelle, Site Nation, 8 avenue Saint-Mandé, (12e) Salle C107 (Bât. C, 1er étage) :

Introduction 2. Autour de L'Adhésion littéraire

Dinah Ribard et Marine Roussillon





2) Séquence « Histoires de lieux »



22 novembre, Sorbonne Nouvelle, Site Nation, 8 avenue Saint-Mandé, (12e) Salle C107 (Bât. C, 1er étage) :

Chroniques monastiques et fait littéraire, (XVIIe siècle)

Nicolas Schapira



29 novembre, Sorbonne Nouvelle, Site Nation, 8 avenue Saint-Mandé, (12e) Salle C107 (Bât. C, 1er étage) :

L'histoire généalogique, lieu d'interaction et d'« autobiographie » : André Duchesne et ses clients, 1617-1640

Hilary Berstein



6 décembre, Sorbonne Nouvelle, Site Nation, 8 avenue Saint-Mandé, (12e) Salle C107 (Bât. C, 1er étage) :

Lisbonne et les lieux de l'érudition (première moitié du XXe siècle)

Gautier Garnier



13 décembre, Sorbonne Nouvelle, Site Nation, 8 avenue Saint-Mandé, (12e) Salle C107 (Bât. C, 1er étage) :

Les ursulines d’Aix (1611) : localisation, origine et diffusion d’une histoire moderne de papier(s)

Sophie Houdard





3) Séquence « Poésie et histoire »



3 janvier, Sorbonne Nouvelle, Site Nation, 8 avenue Saint-Mandé, (12e) Salle C107 (Bât. C, 1er étage) :

L'écriture poétique travaillée par l'histoire (XXe siècle)

Judith Lyon-Caen, Christian Jouhaud et John Jackson



10 janvier, Sorbonne Nouvelle, Site Nation, 8 avenue Saint-Mandé, (12e) Salle C107 (Bât. C, 1er étage) :

Écriture et déficience sensorielle (cécité, surdité)

Audrey Duru



17 janvier, Univ. Nanterre, Bâtiment Max Weber, salle 2 :

Des « poèmes-documents » dans le ghetto de Varsovie (1941-1943)

Judith Lyon-Caen



24 janvier Univ. Nanterre, Bâtiment Max Weber, salle 2 :

Pratiques poétiques, fait littéraire

Dinah Ribard





4) Séquence « Que savaient-ils ? »



31 janvier, Univ. Nanterre, Bâtiment Max Weber, salle 2 :

Nier l'événement ? la correspondance diplomatique entre la France et le Congrès de Westphalie durant l'été 1648

Albert Schirrmeister



7 février, Institut historique Allemand, 8 rue du Parc-Royal, 75003 Paris Vortragssaal / salle de conférence :

Atelier de thèse - Ça crève l’écran. Le cinéma et ses mots

Nina Kennel



14 février, EHESS, 54 Bd Raspail salle AS1_08 :

Ce qu'il voyait de son savoir : les scènes baroques de Jean de Gaufreteau (1629)

Christian Jouhaud