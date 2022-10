Programme du séminaire du Groupe Hugo (CERILAC) 2022-2023

24 septembre : Frank Lestringant (université Paris-Sorbonne/CELLF) : Les Îles de Victor Hugo.



19 novembre : Claude Rétat (CNRS/CELLF) : Victor Hugo et Louise Michel.



10 décembre : Débat autour de publications récentes : S. Boulard et P. Georgel, Hugographies ; F. Laurent, avec une post-face de G. Bras, Littérature et politique mêlées ; F. Naugrette, Juliette Drouet, compagne du siècle ; J.-M. Hovasse, A. Laster, F. Naugrette, Ch. Méla, D. Gasiglia-Laster éd, Victor Hugo, Carnets d’amour à Juliette Drouet.



21 janvier : Stéphane Haber (université Paris-Ouest-Nanterre) : Le dossier Marx-/Hugo. Laurène Sinappu (ED 131) : La pudeur dans Les Travailleurs de la mer.



11 mars : Pauline Girard (Bibliothèque historique de la Ville de Paris) : Les musiques de scène pour le théâtre de Hugo. Camille Page (Université Grenoble-Alpes, UMR 5316 Litt&Arts) : " Images graphiques et biographiques de Hugo. Focus sur deux primes aux souscripteurs de l'Édition Nationale".



1er avril : Stéphane Zékian (CNRS UMR LIRE) : L’Académie française et Victor Hugo en 1902. Maria Julia Pereira (ED 131 / UNESP) : La justice dans La Fin de Satan.



13 mai : Thibaut Julian (université Lumière Lyon 2/ IHRIM (UMR 5317)) : La Révolution du roman au théâtre : l’adaptation théâtrale de Quatrevingt-Treize par Paul Meurice. Delphine Gleizes (Université Grenoble-Alpes, UMR 5316 Litt&Arts) : L’imagination cartographique de Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer.

Le séminaire a lieu en multimodal à la bibliothèque Jacques Seebacher, Les Grands Moulins, 5 rue Thomas Mann, bât. A, 2ème étage, de 10h à 12h30.

