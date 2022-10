De l'espace public au musée. Quand l'art public performatif se muséalise (Anvers, Belgique)

De l'espace public au musée. Quand l'art public performatif se muséalise

Colloque international organisé par

Julie Bawin (Université de Liège) et Maria Elena Minuto (Université de Liège ; KU Leuven)

Lundi 21 novembre 2022, 9h30 – 17h00, M HKA, Musée d’Art Contemporain d’Anvers, Salle Auditorium.



Cet événement est gratuit et accessible sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Pour réserver : https://forms.gle/87Vv19Uy4NDnpFa2A.





Avec comme point de départ l’intervention Office Baroque de Gordon Matta-Clark – ultime projet de cutting de l’artiste américain réalisé à Anvers en 1977 et conservé depuis 1987 au Musée d’art contemporain d’Anvers (M HKA), ce colloque international, initié par le groupe de contact FNRS « Musées et art contemporain » a pour objectif de réunir des chercheurs et des professionnels du monde de l’art autour des questions que pose la muséalisation de pratiques performatives initiées dans l’espace public. Comment une action éphémère, pensée pour et en fonction de l’espace public, est-elle susceptible de devenir l’objet d’un processus d’acquisition muséal ? Une fois intégrée dans les collections d’un musée d’art, sous quelle forme la performance est-elle conservée et s’expose-t-elle ? S’agit-il de la « rejouer » ponctuellement dans l’espace public à partir de la documentation qui lui est associée (photographies, films, protocole, notes, etc.) et que le musée a lui- même cherché à pérenniser ? Les documents ont-ils alors valeur d’œuvre d’art ? La muséalisation de l’art public performatif est-elle toujours dictée par un objectif de matérialisation ? Quel statut donné à des objets qui tantôt s’apparentent à des « reliques », tantôt à de véritables créations ? Ces questions, qui traitent tant des pratiques de reenactment que des prolongements matériels donnés à un art profondément immatériel, n’épuisent pas le sujet. À travers les exposés de Mélanie Boucher (UQO), Éric Mangion (Villa Arson, Nice), Johan Pas (AP School of Arts, Anvers), Annalisa Rimmaudo (MNAM-Centre Pompidou) et Pierre-Olivier Rollin (BPS22, Charleroi), nous verrons en effet qu’il existe autant d’œuvres performatives dans l’espace public que de façons de les exposer et de les pérenniser dans l’espace muséal.



Cette journée de colloque, imaginée et conçue par Julie Bawin (ULiège) et Maria Elena Minuto (ULiège ; KU Leuven), s’inscrit dans le cadre du projet de partenariat établi avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) « Des nouveau usages des collections dans les musées d’art ».

Programme



9h30 Accueil des participants



10h Julie BAWIN, présidente du groupe FNRS, ULiège et Maria Elena MINUTO, postdoctorante FNRS, ULiège. Introduction



10h30 Annalisa RIMMAUDO, conservatrice au Musée national d’art moderne- Centre Georges Pompidou. Œuvres « performées » et à « performer ». Quelques cas dans la collection du Centre Pompidou



Pause café



11h45 Johan PAS, directeur de l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers. City as a Site. Office Baroque, ICC & Interventions in Public Space



Lunch



14h Mélanie BOUCHER, professeure à l’Université du Québec en Outaouais. Quand le musée acquiert des œuvres qui dépendent de l’espace public : Janet Cardiff et l’œuvre performative « Théorie du complot » au Musée d’art contemporain de Montréal



14h45 Pierre-Olivier ROLLIN, directeur du BPS22 - Musée d’art de la Province de Hainaut. Immortaliser la mort. Les paradoxes de « The Death of James Lee Byars »



Pause café



16h Éric MANGION, directeur du Centre d’art de la Villa Arson à Nice. « Le Dais » de Patrick Van Caeckenbergh. Marcher sous le ciel



16h45 Conclusions

—

Comité scientifique :



Julie BAWIN : professeure à l’Université de Liège ; présidente du groupe de contact FNRS « Musées et art contemporain » ; co-chercheuse au sein du projet du CRSH



Mélanie BOUCHER: professeure à l’Université du Québec en Outaouais ; chercheuse au sein du projet CRSH



Maria Elena MINUTO : boursière postdoctorale (F.R.S.-FNRS) ; membre du groupe de contact FNRS « Musées et art contemporain »



Comité organisateur :



Julie BAWIN : professeure à l’Université de Liège ; présidente du groupe de contact FNRS « Musées et art contemporain » ; co-chercheuse au sein du projet du CRSH



Jan DE VREE : responsable du département des collections et de la recherche au M KHA à Anvers



Maria Elena MINUTO : boursière postdoctorale (F.R.S.-FNRS) ; membre du groupe de contact FNRS « Musées et art contemporain »



Alix NYSSEN : assistante doctorante au service d’histoire de l’art de l’époque contemporaine à l’Université de Liège



Marjorie RANIERI : doctorante à l’Université de Mons ; secrétaire du groupe de contact FNRS « Musées et art contemporain »