IVe Rencontres augustiniennes de Carthage. Augustin d’Hippone, pont entre les cultures, carrefour entre les mondes. Regards croisés en zone francophone et au-delà (Carthage)

Manifestation proposée par l’association ATLAS avec le soutien de la Ville de Carthage, de la Société des Amis de Port-Royal, du Centre de Recherche Éditer-Interpréter (CEREdI, Université de Rouen), et de Merrimack College (Boston, USA).



Lieux de la conférence:



● 11 novembre : Cinéma d'art et d'essai Le Madart, rue de La Goulette (https://goo.gl/maps/8N7845tQmYd4Wf6Q8)

● 13 novembre : Espace Sophonisbe (en face de la mairie de Carthage) : https://goo.gl/maps/hfR9j9hpHc27m8yLA





Vendredi 11, cinéma d’art et d’essai MADART, avenue H. Bourguiba, Carthage



14h00 Projection de documentaires



Session 1, 14h30 (Modératrice: Laurence Plazenet)



● James K. Smith (Calvin University), « Between Augustine and Hegel : History as the Smuggler of the Spirit »

● P. Descotes (Sorbonne Université), « Un exemple d'anti-confession : la Chute d'A. Camus, relecture des Confessions d’Augustin »



Soir: cocktail d'accueil (lieu à préciser)



Samedi 12



Excursion à Bulla Regia

Déjeuner et débat sur les écrits de saint Augustin à Beni Mtir

Dimanche 13, mairie de Carthage, Espace Sophonisbe (rue Sophonisbe, Carthage Hannibal)



9h30. Session 2 (Modérateur: T. Gheeraert)

Hedia Khadhar (Université de Tunis), « La réception des Confessions de Saint Augustin à JJ Rousseau ».

Laurence Plazenet (Université de Clermont-Auvergne), « Les traductions de saint Augustin à Port-Royal »

Anja Bettenworth (Université de Cologne), « Augustine in the underworld – the presentation of Augustine in non-Augustinian texts »

Anthony Glaise (Université de Tours), « Augustin et Tolkien»

14h30 Session 3 (modératrice: Pr Conybeare)

Zahia Amara (Université de Monastir), "Augustin et ses congénères d'Afrique du Nord"

Moritz Kuhn (Université de Cologne), "La mise en scène de l'africanité de Saint Augustin dans la Vie d'Augustin de Possidius de Calame"

Mohammed Bernoussi (Université de Meknès), « Présence du corpus augustinien dans l'œuvre d'Umberto Eco »





Conclusions: Pr. Conybeare

Situé au carrefour de l’Antiquité et du Moyen-Âge, du monde grec et du monde latin, oscillant d’une rive à l’autre de la Méditerranée, Augustin fut attiré d’abord davantage par l’Orient de Mani que par l’Occident chrétien. Après sa conversion, Augustin prit ses distances avec une formation et une culture classiques qui rejaillit néanmoins dans tous ses ouvrages. Cette ambiguïté traverse l’ensemble de son œuvre et fait de lui une figure de transmission et d’enseignement critiques. Il s’employa ensuite à intégrer la culture gréco-latine à une synthèse nouvelle qui nourrit la pensée théologique, philosophique et littéraire à l’époque médiévale, avant de connaître une apothéose à l’époque moderne. Loin d’être relégué par la suite dans son seul rôle de docteur de l'Eglise catholique, il continua d’irriguer la pensée du XXe siècle, et d’influencer les personnalités les plus fortes et les plus diverses : aussi bien celle d’Hannah Arendt, qui lui consacra son premier essai, que de Jacques Derrida, comme lui écartelé entre l’Europe et l’Afrique, et qui composa des Circonfessions directement inspirées par les Confessions de l’évêque d’Hippone. Aujourd’hui, plus que jamais, Augustin reste “notre contemporain” à plus d’un titre : longtemps déchiré entre plusieurs pays et plusieurs traditions, il réussit à tirer de ces différentes identités culturelles une synthèse éblouissante susceptible de nous aider à penser les contradictions de notre présent. Augustin d’Hippone fut un “passeur” : c’est cette dimension essentielle de son œuvre, mise en évidence par un colloque important il y a déjà deux décennies, que nous nous proposons de réinterroger au cours de ces IVe Journées augustiniennes de Carthage.

Comité scientifique



Pr. Catherine Conybeare, Bryn Mawr College

Pr. Liliane Ennabli, Centre National de Recherche Scientifique

Pr. Allan D. Fitzgerald, O.S.A., Villanova University

Pr. Tony Gheeraert, Université de Rouen Normandie

Pr. Hedia Khadhar, Université de Tunis

Pr. Joseph Kelley, Merrimack College, USA

Dr. Mustapha Lakhlif, université Laval

Pr. Laurence Plazenet, Université de Clermont-Auvergne

Comité organisateur



S. E. Salah Hannachi, association ATLAS, Fondateur des Journées Augustiniennes de Carthage

Pr. Amira Kaddour, Université de Carthage, Tunisie

Pr. Joseph Kelley, Merrimack College, USA

Pr. Tony Gheeraert, Université de Rouen Normandie

Victoire Malenfer, Université de Rouen Normandie

Publication : Une sélection des communications sera publiée dans le Courrier Blaise Pascal