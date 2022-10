Les figures féminines merveilleuses de l’Antiquité et leur réception des origines à nos jours : reconductions, reconfigurations, subversions (MSH Poitiers)

Programme du colloque international de l’Université de Poitiers (17-18 nov. 2022)



Salle des conférences de la MSHS



Le colloque pourra être suivi en distanciel en se connectant à l'adresse



https://univ-poitiers.webex.com/meet/anne.debrosse



—



Les figures féminines merveilleuses de l’Antiquité et leur réception des origines à nos jours :

reconductions, reconfigurations, subversions

Jeudi 17 novembre



9h30 Accueil



9h45 Allocution des directrices du laboratoire, de l’équipe et des responsables de l’axe « Merveilleux » du laboratoire.



Session 1 : l’Antiquité



Président de séance : Michel Briand



10h Maureen Attali (Université de Fribourg) : « Féminiser les démons dans le judaïsme antique : des agents de la puissance divine soumises à l’ordre patriarcal. »



10h20 Jean-Philippe Guez (Université de Poitiers) : « Plutarque et les sortilèges de Cléopâtre. »



- Pause -



11h00 Marine Miquel (Université de Tours) : « Les figures féminines merveilleuses dans l’histoire des origines de Rome. »



11h20 Valentin Hiegel (Sorbonne Université) : « Lacte quis infantes nescit creuisse ferino (Fast. 3.53) : la légende de la louve dans les Fastes d’Ovide. »



- Déjeuner -



Session 2 : l’époque médiévale.



Présidente de séance : Martine Pelletier



14h Viviane Griveau-Genest (IRHT, CNRS) : « Des femmes et des plantes au Moyen Âge : le merveilleux végétal comme symptôme naturaliste. »



14h20 Alice Lamy (CPGE au lycée Montesquieu du Mans) : « L’enfer amoureux. La figure totalisante de Vénus aux fondements du merveilleux subversif dans le Roman de la Rose. »



- Pause -



15h00 Giulia Parma (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) : « Les nymphes de Boccace et le merveilleux : vers un nouvel espace de liberté ? »



15h20 Chloé Lelong (CIHAM de Lyon) : « Erichto grande deablie ou zantis dame ? Regards croisés sur la nécromancienne aux XIIIe et XIVe siècle. »



- Pause -



Session 3 : l’époque moderne.



Présidente de séance : Sandra Provini



16h00 Alice Vintenon (Université de Bordeaux Montaigne) : « Le merveilleux féminin dans la Nef des dames vertueuses de Symphorien Champier (1503). »



16h20 Patrick Snyder (Université de Sherbrooke) : « L’empoisonneuse et la sorcière chez Jean Wier (1515-1588) : élaboration de deux figures “merveilleuses du démon” à travers la reconduction de Circé, de Diane, d’Hécate et des Striges. »



Vendredi 18 novembre



9h accueil

Présidente de séance : Émilie Pézard



9h30 Julie Issartel (chercheuse indépendante) : « Circé de Desmarest et Médée de Charpentier : la magicienne, entre dépassement et crise des genres. »



9h50 Laurence Sieuzac (Université de Bordeaux Montaigne) : « Le Chaudron de Médée. Métamorphoses du mythe de Médée dans la littérature du XVIIIe siècle (1713- 1788). »



10h10 Jérémie Alliet (IHRIM Lyon) : « “Quelque Diane pouvant aimer...” (II, I, XIII) : à la recherche de la déesse de l’amour dans Les Travailleurs de la mer (1866). »



- Pause -



Session 4 : les femmes merveilleuses aujourd’hui.



Présidente de séance : Ariane Eissen



11h00 Cassandre Martigny (Sorbonne Université) : « “Déesse ou humaine ?” : Circé comme figure de l’altérité, des poèmes merveilleux au conte fantastique. »



11h20 Lucie Thévenet (Nantes Université) : « Cassandre, prophétesse sans qualités : crachat et logorrhée, aux sources grecques d’une parole féminine détournée. »



- Déjeuner -



Président de séance : Patrick Snyder



14h Giulia Sissa (Université de Californie) : « Splendeur des femmes, paradoxe ou paradigme ? »



14h20 Blandine Le Callet (Université Paris-Est Créteil) : « Médée entre monstruosité, merveilleux et humanité, ou comment raconter l’histoire de Médée en bande dessinée (à propos de la série Médée, Paris, Casterman, 2021). »



- Pause -



15h Muriel Lafond (Université Côte d’Azur) : « Sirènes, Gorgones et masculinité dans le cinéma américain. »



15h20 Marie Pellan (Université de Rouen) : « Fantastique, horreur et abjection à rebours du merveilleux : Figures de Médée dans Beloved de Toni Morrison (1987) et Bright Air Black de David Vann (2017). »



15h40 Zuzana Malinovska (Université Comenius) : « Une représentation contemporaine romande de Méduse (Marc Voltenauer : Qui a tué Heidi ? - étude de cas). »



16h-17h Discussion finale et clôture du colloque.





Maison des sciences de l'homme

40, avenue du Recteur Léon Pineau, 86000 Poitiers