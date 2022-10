P.-A. Fabre, B. Pierre (dir.), Les Jésuites. Histoire et dictionnaire

Avec la collaboration de J. Cousin et X. Gilly.

La première synthèse de cette envergure sur la Compagnie de Jésus, de sa fondation en 1540 au XXIe siècle qui, pour la première fois, a vu avec François l’élection d’un pape jésuite.

Aucun ouvrage de cette ampleur n’avait été jusqu’alors consacré à l’histoire de la Compagnie de Jésus. Fruit d’un long travail collectif, ce volume est constitué tout à la fois d’une « Histoire », retraçant le destin de l’institution au cours de ses presque cinq siècles d’existence (de 1540 à aujourd’hui), et d’un « Dictionnaire », éclairant des thématiques précises, toutes essentielles – collèges, esclavage, exil, islam, papauté, théâtre, tyrannicide… Il présente dans leur singularité et le dynamisme de leur individualité chacun des personnages marquants de la Compagnie de Jésus. Et celle-ci en a compté beaucoup, de ses pères fondateurs à ses figures spirituelles, intellectuelles, savantes, philosophiques, artistiques – Christoph Clavius, Michel de Certeau, Teilhard de Chardin, Pedro Arrupe… Autant d’inventeurs et d’inspirateurs déployés sur tous les terrains de la pensée et de l’action.

Une telle entreprise historiographique s’imposait d’autant plus que la Compagnie de Jésus a vu, pour la première fois de son histoire, l’un des siens accéder au trône de saint Pierre, le pape François. Elle aide à mieux comprendre pourquoi cet Ordre aussi redouté qu’admiré, proscrit au XVIIIe siècle sur décision du Vatican puis restauré par la même autorité pontificale, continue de nous fasciner aujourd’hui, après avoir fait l’objet depuis sa fondation de tant de fantasmes et de préjugés. Quel est le ressort de son ambition, le secret de son influence et de son intelligence du monde ? Ces interrogations jalonnent l’itinéraire d’une institution unique, tout aussi puissante et féconde qu’invariablement exposée à tous les mythes.

Pierre Antoine Fabre est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Il préside par ailleurs avec Jose Eduardo Franco la Société internationale d’études jésuites.

Benoist Pierre est professeur en histoire moderne à l’université de Tours. Il est membre honoraire junior de l’Institut universitaire de France et a dirigé le Centre d’études supérieures de la Renaissance à Tours.