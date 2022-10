L'incivilité au théâtre, en France et en Europe (XVIIe-XVIIIe siècle) (Toulouse)

Workshop / Journée d'étude

L'incivilité au théâtre, en France et en Europe (XVIIe-XVIIIe siècle)



Organisation : Fabrice Chassot ( UT2J-PLH)

Bénédicte Louvat (Paris-Sorbonne, CELLF)



Les 8 et 9 décembre 2022, à l’Université Toulouse-Jean-Jaurès

Avec le soutien de la MSH-Toulouse, du laboratoire d’ELH-PLH, et du CELLF





À partir des années 1630, la brutalité, l'obscène et le malséant s’effaceraient du théâtre français. À mesure que l’Europe se dote de théâtres à demeure, auteurs et entrepreneurs de spectacle chercheraient eux aussi un théâtre plus bienséant. On le constate aux Pays-Bas, au Danemark, dans les États germaniques, ainsi qu’en Croatie et en Italie, entre autres. Le théâtre illustrerait donc le processus de civilisation des mœurs décrit par Norbert Elias ? Cette journée d’études interrogera cette évidence. En effet, le théâtre peut-il se passer de l’incivilité, ce puissant ressort spectaculaire ? Dans la mesure où le théâtre est un des lieux où une société se confronte à ses propres normes, n’interroge-t-il pas, comme le fit par exemple la querelle de L’École des femmes, ce qui est civil et ce qui ne l’est pas ?





Programme

Jeudi 8 décembre , 13 h 30 – 17 h.

Université Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche, salle EF 422-423



13 h 30. Accueil des participants.

14 h. Introduction de la journée. Bénédicte Louvat (Sorbonne Université), Fabrice Chassot (UT2J)

Présidence de séance : Stéphane Pujol

14 h 30. Jean-Yves Vialleton (U. Grenoble-Alpes) : « De l’incivilité aux bienséances : le schéma historiographique de l’incivilité au théâtre ».

15 h. Florence March et Nathalie Vienne-Guerrin (Paul-Valéry Montpellier 3) : « Shakespeare : un théâtre de l’incivilité ».

15 h 30. Discussion et pause.



Présidence de séance : Fabrice Chassot

16 h. Jean-François Courouau (UT2J) et Bénédicte Louvat (Sorbonne université) : « Théâtre occitan du XVIIe siècle et obscénité. »

16 h 30. Coline Piot (Créteil) : « Les personnages incivils dans la comédie française, sous le regard de leurs auteurs ».

17 h 00. Discussion



Vendredi 9 décembre, 9 h-11 h 15

Université Toulouse Jean-Jaurès, Salle de danse, Arche ARJ 07



Mickaël Bouffard (Sorbonne Université) : Atelier théâtre sur « les techniques corporelles de l’incivilité ».



Vendredi 9 décembre, 11 h 30

Bâtiment Le Gai Savoir, (UFR LPMASC) Salle GA 142



11 h 30. Mickaël Bouffard (Sorbonne Université) : Conférence "illustrée’", « La civilité bafouée, ou comment détourner les pratiques de la civilité pour les rendre inciviles ».



Vendredi 9 décembre : 14 h - 17 h

Bâtiment Le Gai Savoir, (UFR LPMASC) Salle GA 142



Présidence de séance : Pascale Chiron

14 h 00. Cécile Berger (UT2J) : « Incivilités dans le théâtre vénitien du XVIIIe siècle : dramaturges, public et comédiens :tous incivils ? »

14 h 30. Jennifer Ruimi (Paul-Valéry Montpellier 3) : « Pouvoirs et dangers de l’incivilité dans le théâtre burlesque du XVIIIe siècle ».

15 h 00. Discussion



Présidence de séance : Olivier Guerrier

15 h 30. Julien Garde (UT2J) : « Du grossier musical dans la réforme lyrique des Lumières ».

16 h 00. Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université) : « Sexualité et dramaturgie : L’Esprit des mœurs du XVIIIe siècle de Mérard de Saint-Just (1789) ».

16 h 30. Discussion et conclusion de la journée