¿Quién hace tanta bulla? Actualité de Trilce de César Vallejo (Paris)

Colloque international



¿Quién hace tanta bulla? Actualité de Trilce de César Vallejo



Colegio de España (Cité Universitaire, Paris), 24 et 25 novembre 2022

—



Lien de connexion Zoom unique pour les deux jours de colloque :



https://univ-paris8.zoom.us/j/95675886790?pwd=N09PTEs2SHIvRWtQc0ZYWEIxaWxwZz09



ID de réunion : 956 7588 6790



Code secret : 576424



Contacto: 100detrilce@gmail.com

—



Programme



Jeudi 24 novembre 2022



9h : Accueil des participants



Autour de Trilce



9h30 : Miguel Casado (poète, critique et traducteur) : « Notas sobre cohesión y desajuste en Trilce »



10h : Rosa Ostos : « Trilce o la cesura del lenguaje »



Pause café



10h45 : Carlos Fernández López, Xunta de Galicia / GIES-10 UVigo : « No comment? Un análisis del self-fashioning de César Vallejo como autor de Trilce »



11h15 : Alexandra Hibbett, Pontificia Universidad Católica del Perú : « ‘Potente de orfandad’ e ‘hifalto’ : una lectura de género de la modernidad de Trilce »



11h45 : Discussion



12h15 Déjeuner



14h : Edgardo Dobry, Universitat de Barcelona : : « Una política de la errata »



14h30 : Sebastián Urli, Bowdoin College, Estados Unidos : « ‘De multiplicando en multiplicador’: Trilce, entre el afecto y el derroche »



Pause Café



15h15 : Ignacio Bajter, New York University : « Sobre ‘la calabrina tesórea’: materialidad y arqueología poética en Trilce »



15h45 : Victor Vich, Pontificia Universidad Católica del Perú : Trilce y el capitalismo



16h15: Discussion



16h30 : Table ronde : « ¿Qué le hace Trilce a tu lengua? »



José Amalio Pinheiro, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo



Kent Johnson (poète et traducteur)



César Jumpa (Doctorant Université Paris Nanterre et Sorbonne Université)



Valentino Gianuzzi (University of Manchester)



Laurence Breysse-Chanet (Sorbonne Université)



17h 30 : Atelier de traduction – Lecture



Laurence Breysse-Chanet, Ina Salazar (Sorbonne Université)



Étudiants de Master Recherche (Sorbonne Université)

—

Vendredi 25 novembre



Actualité de Trilce



9h30 : Geneviève Fabry, Université Catholique de Louvain : « Ecos vallejianos en la obra de Raúl Zurita »



10h : Alejandro Fielbaum, Pontificia Universidad Católica de Chile : « La risa sin garantías. Un poema de Trilce y un ensayo sobre Chaplin »



Pause café



10h45 : Juan Manuel Mancilla, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso : « Vallejo-Bolaño : Soñé con un libro que comenzaba a arder… Trilce »



11h15 : Luis Fernando Chueca, Pontificia Universidad Católica del Perú : « Reescrituras contemporáneas de Trilce en la poesía hispanoamericana. Una revisión »



11h45 : Discussion



12h15 : Déjeuner



14h : María Belén Milla Altabás, Universidad Complutense de Madrid : « Acerca de la ‘neo-niña’: identidad, desborde y experiencia trílcica en el sujeto femenino de Los salmos fosforitos de Berta García Faet »



14h30 : Gabriela Lazaro, CY Cergy Université: « Trilce I-Universo Denso de Anima Lisa y el derrumbe de una obra-monumento ».



15h : Michelle Clayton, Brown University : « Performances vallejianas ».



Discussion - Pause café



16h15 : Dialogue et lectures : Trilce y la poesía actual



Robert Baca (Pérou)



Berta García Faet (Espagne)



Victoria Guerrero (Pérou)



Chus Pato (Espagne)



Esther Ramón (Espagne)



18h15 : Edith Lejet « Trois Poèmes d’après César Vallejo » (XLIII, LIX et LXXVII) :



Trilogie lyrique pour mezzo-soprano et piano.



Une interprétation pour une osmose musicale avec l’univers poétique, centenaire mais étonnamment actuel, de Trilce.



Clôture du colloque

—

Organisation :



Sorbonne Université : Laurence Breysse-Chanet, Ina Salazar



Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 : Mariana Di Ció, Hervé Le Corre, Claudia Pardo



Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis : Claire Laguian, Julio Premat



CY Cergy Paris Université : Gustavo Guerrero.