Dynamiques des espaces et leurs significations dans les fictions pour la jeunesse (Lille)

Le colloque se déroule à la Maison de la recherche, Campus Pont de Bois de l'Université de Lille et peut être suivi à distance, via ce lien zoom :

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/91847174733?pwd=QVc5NHFqNHg2Sk4zRU1PakhBUStpdz09

Programme



Lundi 14 novembre

9h Accueil



9h15 Présentation Bochra et Thierry Charnay



9h30 Conférence d’ouverture Catherine Tauveron, Université de Bretagne Occidentale

"Personnages en quête d’espaces"



10h Thierry Charnay, Université de Lille

"Passages et franchissements énoncifs et énonciatifs dans les ethno-contes"



10h30 Discussion et pause



11h10 Bochra Charnay, Université de Lille et Université d’Artois

"Exploration et incorporation des espaces dans Les derniers Géants de Christian Place"



11h40 Kveta Kunesova, Université de Hradec Kralove, République tchèque

"Le paysage haïtien dans l’imaginaire des auteurs exilés au Québec"



12h10 Discussion



14h Marie-Agnès Thirard, Université de Lille

"Se déplacer dans l’espace au pays de la merveille"



14h30 Dominique PEYRACHE-LEBORGNE, Université de Nantes

"Le souterrain céleste et la montagne magique : dramaturgie de l’espace comme « totus simul » dans les contes de Grimm et de John Ruskin"



15h Sylvain Brehm, UQAM Canada

"Perdre le Sud, trouver le Nord : entre exil et exotopie"



15h30 Discussion et pause



16h10 Claudine Giacchetti, Université de Houston, USA

"Imaginaire du jardin chez la comtesse de Ségur"



16h40 Béatrice OCHLINSKI, Université de Lille

"« Le chêne parlant » de George Sand (1873) La symbolique de la forêt, de l’archétype à la modernité"



17h10 Discussion



Mardi 15 novembre



8h45 Accueil



9h Nadège Langbour, Universités de Rouen et du Mans

"Les espaces palimpsestes de Claude Ponti ou la mise en place d’une esthétique ludique de l’accumulation comme préambule à une dynamique des espaces"



9h30 Noureddine Fadily, Université Hassan Premier de Settat, Maroc

"Des lieux et des histoires : vers une poétique spatiale du roman jeunesse"



10h Gaëlle Le Guern-Camara, Université Paris Diderot, CERILAC.

"Sarcelles Dakar et Le Livre de Perle : Aux frontières du réel et du merveilleux"



10h30 Discussion et pause



11h10 Maria Eugénia Pereira, Université d’Aveiro, Portugal

"La dynamique réaliste magique de l’espace dans les romans Le Grand Meaulnes et Le Pays où l’on n’arrive jamais"



11h40 David Taquet, Université de Lille / Institut National de Technologie du Japon (Kosen)

"Espaces virtuels et intertextuels dans trois récits de jeunesse de Neil Gaiman, Stephen King, Haruki Murakami"



12h10 Discussion



14h Marcela Poucova, Université de Brno, République tchèque

"L’intimité de l’espace dans l’œuvre d’Anne Herbauts et de Daisy Mrazkova"



14h30 Dalia LAROUS, Université de Constantine, Algérie

"La mobilité des personnages dans les contes algériens"



15h Discussion et pause



15h40 Florence Casulli, Universités d’Angers et de Lausanne

"Les espaces d’initiation et d’émerveillement littéraire dans l’œuvre pour la jeunesse de Roald Dahl"



16h10 Pauline Franchini, Université Lyon 3 Jean Moulin

Géographies littéraires et espaces sociaux dans La Ferme du Pivert Jaune de Monteiro Lobato (Brésil)



16h40 Discussion et clôture du colloque.