Histoire et littérature 1800-1950. Transmettre (séminaire de J. Lyon-Caen, EHESS)

Histoire et littérature 1800-1950. Transmettre

Séminaire de Judith Lyon-Caen, EHESS, Paris



Comment faire de l’histoire avec de la littérature ? Que fait-on, en histoire et plus largement en sciences sociales, quand on prend pour objet cette réalité du monde social, aux contours instables et constamment discutés, qui est désignée comme « littérature » ? Le séminaire de cette année s’intéresse à la transmission de ce qui est désigné comme littérature : il ne s’agit pas d’histoire littéraire, ni d’une réflexion théorique sur la nature de la transmission ou de la transhistoricité de la littérature, mais d’une histoire sociale et politique des pratiques de transmission littéraire à partir de cas densément décrits et explorés.



Les enjeux d’une telle proposition sont multiples. Parce que les textes « littéraires » du passé ne viennent pas à nous du seul fait de leur force intrinsèque, que leur traversée du temps implique toute une palette de pratiques, d’institutions et d’acteurs, l’histoire de la transmission de la littérature ne peut se réduire à une histoire de la « réception » ou de la « postérité » des œuvres ou des auteurs, à l’étude des processus de classicisation, de canonisation ou de patrimonialisation : il faut envisager la transmission de la littérature dans ses aspects les plus implicites, les plus quotidiens, les moins institutionnels, les moins spectaculaires et chercher à saisir les phénomènes de circulation et d’usage des œuvres dans des pratiques de lecture et de partage hétéroclites, hétérogènes, feuilletés, disséminés dans le monde social. Le premier enjeu de ce séminaire est donc de construire une histoire de la transmission, qui articule une anthropologie historique, attentive à tout ce qui produit et organise l’implicite la transmission, et une histoire socio-politique. On cherche ensuite à comprendre ce qui se joue du rapport au passé dans ces transmissions, en s’intéressant particulièrement aux conjonctures d’intensification de leurs enjeux politiques, mais aussi aux effets de contemporanéité ou de désuétude. Par effet de retour, et parce qu’il s’agit toujours de faire de l’histoire avec la littérature, on réfléchira donc à ce que la transmission d’une littérature du passé fait apparaître des partages et des fractures socio-politiques d’un présent : en l’occurrence, on s’intéressera aux enjeux politiques de la transmission de la littérature du XIXe siècle dans les décennies centrales du XXe siècle, entre les années 1930 et les années 1950.



Il sera question aussi bien de pratiques de lecture, d’histoire et de critique littéraires, de collections et d’érudition, des enjeux et des protagonistes de la transmission scolaire, d’histoire de l’édition, de la bibliophilie, des archives littéraires, ou de l’inscription de la littérature dans le monde matériel – dans des objets, des monuments, des paysages ; on cherchera à comprendre comment se construit, – et pour qui, et pour quoi faire –, ce rapport aux textes littéraires qu’on nomme « intimité », « familiarité » ou « connivence ». « Balzac » – et ce que ce nom recouvre – sera le principal terrain d’enquête, mais il sera également question des usages politiques du romantisme, célébré ou conspué, redécouvert, actualisé ou commémoré, dans la période de l’entre-deux-guerres en Europe.



NB : il n’est pas nécessaire d’« aimer Balzac » pour suivre ce séminaire...



Programme détaillé



1. 4 novembre 2022 : Introduction générale. Histoire des usages sociaux de la littérature, histoire de la transmission littéraire

2. 18 novembre 2022 : Un terrain balzacien ? questions d’histoire et de méthode



3. 25 novembre 2022 : Le Balzac de M. de Guermantes. Matérialité des supports et historicité des lectures.



4. 2 décembre 2022 : Scènes de la vie privée : « aimer Balzac », Balzac en famille.



5. 9 décembre 2022 : Scènes de la vie savante : « balzacianer » - un essai d’histoire matérielle des savoirs.



6. 16 décembre 2022 : [Séance à définir]



7. 6 janvier 2023 : Scènes de la vie estudiantine ou Balzac sur la montagne Sainte-Geneviève



8. 13 janvier 2023 : Scènes de la vie politique 1. : Balzac et le réalisme (1935)



9. 20 janvier 2023 : Scènes de la vie politique 2. : Balzac occupé (1940-1944)



10. 27 janvier 2023 : Scènes de la vie politique 3. Balzac et les ténèbres (1941-1947)



11. 3 février 2023 : [Séance à définir]



12. 10 février 2023 : Conclusion. La fin du « vieux roman » ? Transmissions et actualisations.

—

Calendrier : Séminaire hebdomadaire, les vendredis de 10h30 à 12h30.

Lieu : Bâtiment EHESS, Campus Condorcet, 2 cours des Humanités, salle 25-B.