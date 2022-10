Décolonial et universel : perspectives croisées (MSH Bordeaux)

Ce séminaire de lectures de textes théoriques est collégial. Il sera centré sur les pensées contemporaines du décolonial, entendu comme processus continué de déprise de la colonialité du pouvoir. Quels univers, quels récits, quelles épistémologies se mettent en place pour renouveler la question de l’universel, du rapport trop facilement binaire centre/ périphérie, d’un dehors possible de la colonialité ?

Souleymane Bachir Diagne, Walter Mignolo, Leila Gonzalez seront par exemple lus collégialement et présentés par l’un d’entre nous. Il s’agira à chaque fois de lire ensemble, d’interroger nos incompréhensions, nos désaccords ou au contraire nos enthousiasmes.



Jeudi, 10h-12h30, salle Jean Borde, MSH Bordeaux



- 10 novembre : Elara Bertho, lecture de Souleymane Bachir Diagne (l'universel latéral). Exceptionnellement dans l'amphithéâtre Papy de la MSH



- 1er décembre : Michel Cahen et Mélanie Denef, Lecture de Walter Mignolo (le décolonial de "A Manifesto" et sa réception universitaire)



- 15 décembre : Sylvère Mbondobari, lecture d'Antoine Litli (Hériter des lumières après Achille Mbembe)



2023 :



- 19 janvier : Ruth Guichard, Lecture de Leila Gonzales et Maria Lugones, pratiques militantes et décolonial

- 23 février : Natalia Guerellus, Lecture de Yuk Hui, un philosophe de la technique et sa réception au Brésil

- 23 mars : Sophie Chave Dartoen, Lecture de Amiria Salmond, ontologie maori et décolonial

—



Le séminaire est ouvert à tous et validable dans le cadre des formations doctorales.



S'inscrire en amont pour recevoir les textes lus ensemble à chaque séance.