Décrire l’estampe : pratiques textuelles et littéraires autour de la gravure en France et en Europe (XVIe-XVIIIe siècles)

17-18 novembre 2022

Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), galerie Colbert, salle Giorgio Vasari (1er étage), 2 rue Vivienne, 75002 Paris

Alors que la description de peintures, de sculptures ou de pièces d’architecture est un genre reconnu dans l’exercice rhétorique de l’ekphrasis, les caractéristiques et les enjeux de la description d’estampes sont encore peu étudiés. Traditionnellement placée tout en bas de la hiérarchie des arts, la gravure est pourtant, comme ces autres media artistiques, un art du muet qui peut être verbalisé et décrit pour lui-même. Contrairement à la peinture, en effet, la gravure, en tant qu’image le plus souvent en noir et blanc, fondée sur un langage linéaire, dialogue par nature avec le texte imprimé lui-même : objets concrets, multiples et reproductibles, textes et estampes sont des alter ego, faits d’encre et de papier qui circulent et se manipulent de la même manière.

Ce colloque se concentrera sur un aspect spécifique du rapport texte/image, à savoir la mise en discours de l’image imprimée à l’époque moderne, tant dans les textes littéraires que dans les pratiques sociales. Il s’agira ainsi de renverser le rapport habituellement induit par les relations d’illustration pour s’intéresser à la spécificité des descriptions d’estampes, qui ne sont ni des légendes, ni des dédicaces, ni des extraits des textes illustrés. On s’intéressera donc à l’action de décrire une gravure (qui ne consiste ni à l’indexer, ni à l’adresser, ni à la sourcer) pour mettre en valeur les caractéristiques intrinsèques de ce medium.

Programme

Jeudi 17 novembre 2022

9h30 : Accueil des participants.

Introduction

10h Nastasia GALLIAN (Sorbonne Université) et Léo STAMBUL (Université Paul-Valéry de Montpellier).

Le discours sur l’illustration

(présidence : Rachel Darmon)

10h30 : Sébastien BONTEMPS (Musée de l’Armée) : Les rapports dialogiques du texte et de l’image dans les traités et descriptions d’architecture aux XVIIe et XVIIIe siècles : l’estampe d’architecture, paratexte iconique ou iconotexte ?

11h : Bernard TEYSSANDIER (Université de Reims) : Précellence de l’image ou emprise des mot ? Représenter l’enfant-roi dans la France du XVIIe siècle : les enjeux de l’estampe.

11h30 : Carla JULIE (Université de Lausanne / Université de Bourgogne Franche Comté) : Du recueil d’ekphraseis aux catalogues des collections : l’estampe sous la plume de Michel de Marolles (1600-1681).

12h : Discussion.

Déjeuner (12h30-14h).

Descriptions à usage pratique (I)

(présidence : Nastasia Gallian)

14h : Chloé PERROT (Bibliothèque nationale de France) : Le vocabulaire de l’estampe dans les périodiques au XVIIIe siècle.

14h30 : Corinne LE BITOUZE (Bibliothèque nationale de France) : Les estampes décrites dans un tarif d’imprimeur parisien (1704).

15h : Discussion.

Pause (15h30-15h45).

Descriptions à usage pratique (II)

(présidence : Chloé Perrot)

15h45 : Greta KAUCHER (chercheuse indépendante) : Historiographie du catalogue raisonné de graveurs de 1744 à 1774 : d’Edme-François Gersaint (1694-1750) à Charles-Antoine Jombert (1712-1784).

16h15 : Antoine GALLAY (Zentralinstitut für Kunstgeschichte de Munich) : « Morceaux doubles », « premières épreuves » et « différences presque imperceptibles » : l’évolution et la formalisation des pratiques de description des états (1700-1830).

16h45 : Discussion.

Vendredi 18 novembre 2022

9h-10h30 : Visite du Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France (réservée aux intervenants).

La lettre des estampes (I)

(présidence : Catherine Pascal)

11h : Sylvain-Karl GOSSELET (Université Paris-Cité / CNRS) : Mots d’Europe – Pour une recherche sur la lettre des bonnarts.

11h30 : Nicolas BOURGES (Université Paris Nanterre) : La lettre de l’estampe dans les représentations de Charles Ier d’Angleterre.

12h : Discussion.

Déjeuner (12h30-14h).

La lettre des estampes (II)

(présidence : Trung Tran)

14h30 : Iris ROMAGNE (École du Louvre) : La “lettre” des gravures des contes de La Fontaine : Que dis-je et que ne dis-je pas ! L’exemple des gravures de la suite dite de Larmessin.

15h : Discussion.

Pause (15h30-15h45).

Ouverture théorique

(présidence : Trung Tran)

15h45 : Olivier LEPLATRE (Université Jean Moulin – Lyon III) : Le portrait de Charité : transparence et opacité de la représentation (Sorel, Le Berger extravagant).

16h15 : Claire CHARRIER (Université Paris Nanterre) : Pourquoi décrire des gravures ? L’exemple de la collaboration de Dürer et de Chelidonius à la Petite Passion sur bois.

16h45 : Discussion.



Comité scientifique :