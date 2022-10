Perspectives anarchisantes dans les Arts et les SHS (Charenton-le-Pont)

Perspectives anarchisantes dans les Arts et les SHS

20-21 octobre 2022

Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Charenton-le-Pont

PROGRAMME

Jeudi 20 octobre



9h45-10h: Accueil des participants



10h-10h15 : Présentation du colloque (Rémi Astruc, Stéphane Vibert)



Thème 1 : Territoires, espaces et pratiques de l’anarchisme



10h15-10h45 : Jérôme Lafitte, « L’anarchisme comme pratique signifiante de l’habiter »



10h45-11h15: Adrien Gonzalez, « L’interaction sociale comme caractéristique critique de l’espace architectural »



11h15-12h: Discussion



12h-14h: Repas





Thème 2 : Récits et images : un imaginaire anarchiste ?



14h-14h30: Bastien Mouchet, « Comment écrire l’histoire des rebelles ? L’exemple du roman noir de l’histoire de Didier Daeninckx »



14h30-15h: Cédric Mong-Hy, « Le pirate et l’Impiratable »



Discussion 15h-15h30



Pause: 15h30-16h



16h-16h30: Etienne Poiarez, « Les Gilets Jaunes au cinéma. Esquisse d’une esthétique anarchiste »



16h30-17h: Benjamin Gizard, « Les grands récits et l’ingouvernable »



17h-17h30: Discussion



17h30 : Fin de la première journée





Vendredi 21 octobre



Thème 3: Anarchisme et théorie, théories anarchistes (I)



9h30-10h: Pascal Lebrun « Diversité anarchiste ou confusion des termes? »



10h-10h30: Thomas Lindemann et Edouard Jourdain, « L’anarchie comme paix ? L’apport anarchiste sur la pensée des relations internationales »



10h30-11h: Discussion



11h-11h30: Pause



Thème 4 : Insurrections et révoltes anarchistes



11h30-12h: Amirpasha Tavakkoli « Les anarchistes et la Révolution iranienne (1970-1979) »



12h-12h20: Discussion



12h20-14h: Repas



Thème 5: Anarchisme et théorie, théories anarchistes (II)



14h-14h30: Jean-Baptiste Juillard, « L’anarchisme méconnaît-il la réalité de la violence ? Sur une perspective anthropologique anarchiste »



14h30-15h: Stéphane Vibert, « L’anthropologie anarchiste, le politique et la démocratie »



15h-15h30: Discussion



15h30-16h30: Conférence de clôture donnée par Philippe Chanial, « L’anarchisme comme (im)politique de la relation ? Proudhon, Buber et Landauer »



16h30: Conclusion du colloque







Le site de Charenton-le-Pont est accessible en transports en commun :



- En métro (ligne 8), arrêt « Liberté ».



- En bus 24, arrêt « Pont Nelson Mandela ».



- En bus 109, arrêt « Pont Nelson Mandela Rive droite ».



Le bus fait la navette depuis le métro (ligne 14) « Cour Saint-Émilion », arrêt « Terroir de France ».