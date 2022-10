Eutrapélie: l'impertinence polie de l'Antiquité à l'âge classique (Lille)

Journée d’étude

« Eutrapélie: l'impertinence polie de l'Antiquité à l'âge classique"

Vendredi 21 octobre 2022

Université de Lille, Maison de la recherche, Salle des colloques F013



10 h Accueil et introduction

par les organisateurs Charles-Oliver Stiker-Métral et Marie-Claire Thomine



Modération : Anne de Cremoux (Université de Lille)



10 h 30

Gautier Almaleh (Université de Lille) :

« eutrapélie / eutrapelia, quelques remarques de lexique ».



11 h 00

Ruth Webb (Université de Lille) :

« L’eutrapélie dans l’Antiquité tardive ».



Discussion



Pause déjeuner de 12 h 30 à 14 h 00



Modération : Tiphaine Rolland (Sorbonne Université)



14 h 00

Béatrice Beys (Université Paul-Valéry, Montpellier)

« Le Collisee ou palays d’Eutrapelye : quand l’image sublime le texte ?

Image et texte dans Le Triumphe de Temperance de Jean Thenaud »



Discussion



14 h 45

Anne Boutet (Université Gustave-Eiffel),

« "En manière de passetemps et en attendant santé" : l'eutrapélie, médecine des corps et des esprits dans les recueils français de nouvelles du XVIe siècle »



Discussion



15 h 30

Francine Wild (Université de Caen)

« Théorie et pratique de "la vertu d’eutrapélie ou de bonne conversation" chez saint François de Sales et Jean-Pierre Camus »



Discussion et conclusion de la journée.