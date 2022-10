Regards croisés sur le règne de Charles VI (1380-1422) : histoire et littérature

Institut d'études avancées de Paris, 21 octobre 2022

La Sorbonne nouvelle et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne coorganisent, avec le soutien de l'IEA de Paris, une Journée d'étude sur Charles VI qui se déroulera le 21 octobre 2022, soit 600 ans exactement après le jour de sa mort.

Journée d’étude organisée par Michelle Szkilnik, professeur à Sorbonne Nouvelle, et Thierry Kouamé, professeur à l’université de Franche-Comté, avec le soutien de l’IEA de Paris, du CERAM et du LAMOP.



Présentation

09h30

Claude Gauvard

Conférence introductive

Césures et Continuités dans le règne de Charles VI



10h

1. Forces et faiblesses de la figure royale



Olivier Mattéoni, Bilan et perspectives de l’histoire de l’État sous le règne de Charles VI

Dominique Demartini, Le silence de Christine de Pizan sur Charles VI



11h Pause café



11h30

2. Apaiser le Schisme



Fabrice Delivré, Charles VI et le pouvoir royal en temps de schisme

Michelle Szkilnik, Le loup, le berger et la belette : Rome et Avignon dans le Songe du vieil Pelerin.



13h Buffet



14h

3. Individus et réseaux



Thierry Kouamé, L’Opération Charles VI : un projet de prosopographie globale

Claire Le Ninan, Traductions et réseaux érudits dans La Cité des dames de Christine de Pizan



15h Pause café



15h30

4. Comparatisme dans l’espace et le temps



Clara de Raigniac, Charles VI et Richard II dans les Chroniques de Froissart

Bénédicte Milland-Bove, L’image de Charles VI dans le Journal des demoiselles (1830-1848)



16h30

Jean-Claude Mühlethaler

Conférence conclusive

Projet Clerc 6 : aspects politiques de la littérature sous Charles VI dont les cercles humanistes