Pascal 2023 : nouveaux échos / Pascal 2023 : new echoes (Montréal)

Pascal 2023 : nouveaux échos / Pascal 2023 : new echoes

Université de Montréal (20-21 octobre 2023)

(English version below)

Les « classiques » ne cessent de répondre à nos questions – Merleau-Ponty, entre autres, y insistait : « Ce sont là les classiques. On les reconnaît à ceci que personne ne les prend à la lettre, et que pourtant les faits nouveaux ne sont jamais absolument hors de leur compétence, qu’ils tirent d’eux de nouveaux échos, qu’ils révèlent en eux de nouveaux reliefs. » (Signes, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2001, p. 21). Or de cette invitation à percevoir la littérature “classique” comme un contre-temps « en faveur d’un temps à venir » (Considérations inactuelles, Nietzsche), comme un passé toujours présent, ou comme un appel du passé mais en direction de l’avenir, l’on peut faire, en cette année célébrant le quadricentenaire de la naissance de Pascal (1623-1662), tout à la fois une règle et un exercice de pensée. Non certes pour faire de l’œuvre le support infini des fantasmes d’une génération – c’est-à-dire, sans refuser de la prendre à la lettre – mais pour saisir, bien plutôt, la fertilité du passé, ou de son passé, fût-ce sur le mode de la provocation ou de l’intranquillité.

Aussi aimerions-nous profiter de cet anniversaire pour inviter les chercheurs, et en particulier les jeunes chercheurs, à proposer des pistes de recherche, leurs pistes de recherche, pour entreprendre collectivement à la fois un travail de récapitulation des dernières décennies critiques consacrées à Pascal, et un travail de prospection, propre à esquisser le portrait d’un Pascal contemporain – entendons par là, non un Pascal modernisé, en évacuant le souci de l’historicisation, mais un Pascal présent, répondant à l’appel de nos questions critiques.

Toutes les propositions, venues de tous les champs disciplinaires, seront examinées, mais nous serons particulièrement attentifs aux communications qui entendraient :

- repenser la tradition pascalienne en secouant des idées reçues ou en réexaminant des biais parfois inconscients de la réception pour interroger à nouveaux frais le statut générique et/ou génétique de ses productions, à l’heure précisément où l’on peut remettre en cause sinon le terme « œuvre », du moins le terme « apologie » pour désigner le projet des Pensées ;

- repenser l’histoire des recherches pascaliennes : en France, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, au Japon, etc. ;

- interroger à nouveaux frais la dimension rhétorique et/ou stylistique des œuvres de Pascal, en les explorant à l’aune de concepts ou de notions plus récentes ;

- interroger à nouveaux frais l’œuvre de Pascal à l’aune de disciplines plus récentes ;

- interroger des écrits, des fragments ou des concepts dont la fortune critique semble a priori moins importante ;

- proposer en amont des nouvelles pistes intertextuelles ou en ré-envisager certaines (Flavius Josèphe ou Philon d’Alexandrie pour les références antiques, les Passions de l’âme et la Correspondance de Descartes, Artamène de Scudéry pour les références contemporaines, etc. ), et explorer en aval la réception littéraire, philosophique et scientifique de Pascal.

- problématiser l’apport des humanités numériques à la recherche pascalienne, désormais liée à l’entreprise d’édition électronique des Pensées.

Les propositions devront être adressées sous la forme d’un texte de 300 mots accompagné d’un titre, et d’une courte biobibliographie du.de la ou de ses auteur.e.s à hallbjor@indiana.edu ; cacordova@emory.edu ; pierre.lyraud@umontreal.ca avant le 1er février 2023.

English version :

The ‘classics’ never stop responding to our questions. This is what Merleau-Ponty (inter alia) insisted: “That’s what the classics are. They are recognizable by the fact that no one takes them literally, and yet new developments are never absolutely outside their province but call forth new echoes from them and reveal new depths in them” (Signs, tr. McCleary, 11 [tr. mod.]). As we approach the 400th anniversary of the birth of Pascal (1623-62), this invitation to see the ‘classic’ text as offering a certain counter-time “in favor of a time to come” (Nietzsche, Untimely Meditations, II) — that is, a past that is always present or a call from the past but addressed to the future —, might become, for us, both a rule and an exercise for thought. Not, to be sure, so as to use Pascal’s œuvre as an infinitely receptive screen for the phantasms of a generation — in other words, without refusing to take it literally — but rather so as to understand the fertility of the past, of its past, be it in the mode of provocation or unease.

This anniversary thus offers us a rich opportunity to welcome researchers (in particular, early-career researchers) to propose new angles of research — their own angles of research — on Pascal, in view of collectively undertaking a labor both of recapitulation, covering the last decades of criticism, and of prospection, one aiming to sketch the portrait of a contemporary Pascal—that is to say, not a Pascal that has been modernized in total disregard for the problem of historicization, but a Pascal that remains present: a Pascal that responds to the call of our critical questions today.

All proposals, from all disciplinary fields, will be considered. But we are particularly eager for papers that would undertake:

- to rethink the Pascalian tradition by attempting to unsettle engrained commonplaces or by reexamining the (oftentimes unconscious) biases present in Pascal’s reception; e.g., to reexamine the generic and/or genetic aspect of his texts, and this in a time when one can question the pertinence, if not of the term “œuvre,” than at least of the term “apology,” to the project of the Pensées;

- to rethink the history of Pascal scholarship: in France but also in America or Canada, in England, in Japan, etc.;

- to offer new ways to consider the rhetorical and/or stylistic dimension of Pascal’s texts by exploring them in light of more recent concepts or ideas;

- to reread Pascal’s works in light of recent or new disciplines ;

- to study writings, fragments, or concepts in Pascal’s œuvre whose critical afterlife would appear prima facie to be less important;

- to explore, on the one hand, new intertextual readings or to reconsider already-established ones (Flavius Josephus or Philo of Alexandria, for the ancient references, Descartes’s Passions of the Soul and Correspondence or Mme de Scudéry’s Artamène, for the contemporary ones, etc.); or, on the other, to explore the literary, philosophical, and scientific reception of Pascal;

- to problematize the contribution of the digital humanities to Pascal scholarship, which has become entwined with the project of electronic editions of the Pensées.

Paper proposals of maximum 300 words, along with a title, a short CV, and a small professional biography, should be sent to hallbjor@indiana.edu; cacordova@emory.edu; and pierre.lyraud@umontreal.ca by February 1st, 2023.

P.S. : We are also organizing a seminar stream at the yearly meeting of the American Comparative Literature Association in Chicago, March 16-19, 2023, under the title "Pascal at 400: A Critical Prospective": https://www.acla.org/pascal-400%C2%A0-critical-prospective Proposals due by Monday October 31.