Nous sommes ravi.e.s de vous informer que l'inscription au colloque "Les Archives (post)coloniales francophones: commémoration, préservation, et censure" (le colloque annuel de la Society for Francophone Postcolonial Studies) est désormais ouverte. Il se tiendra à l'Institute of Languages, Cultures and Societies (Université de Londres, Senate House, Malet Street, Londres, WC1E 7HU) du vendredi 18 au samedi 19 novembre 2022. Le programme du colloque, ainsi que le formulaire d'inscription, sont disponibles ici.



Veuillez noter qu'il est obligatoire de devenir membre de la société avant de participer au colloque. Un nombre limité de bourses seront offertes à ceux qui auront du mal à payer les frais d'inscription ou de déplacement. Veuillez contacter les organisatrices, Sara Mechkarini et Dega Rutherford, à sfpsconference2022@gmail.com, si vous voulez demander une bourse, ou si vous avez d'autres questions concernant le colloque.



Veuillez retourner le formulaire d'inscription aux organisatrices, à l'adresse mail notée ci-dessus, avant le vendredi 28 octobre 2022.



Nous serons heureux de vous voir nombreux en novembre.