Expériences de la blessure au théâtre et au cinéma (Poitiers & en ligne)

Journée d'études du 13 octobre 2022

Expériences de la blessure au théâtre et au cinéma

proposée par Thomas Bruckert, Mathias Lavin & Shirley Niclais (Université de Poitiers)

« Il n’est pas à la beauté d’autre origine que la blessure, singulière, différente pour chacun, cachée ou visible, que tout homme garde en soi, qu’il préserve et où il se retire quand il veut quitter le monde pour une solitude temporaire mais profonde. […] L’art de Giacometti me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose, afin qu’elle les illumine. » — Jean Genet, L'Atelier d'Alberto Giacometti [1957], Paris, Gallimard, 2007, p. 42.





Dans le cadre de l’axe « Politique des Arts : Savoirs, Imaginaires, Esthétiques » du laboratoire FoReLLIS (pôle B), et en résonance avec le projet « handicaps et formes de la sensibilité », nous voudrions poursuivre l’exploration des « vulnérabilités contemporaines » en abordant ce qui apparaît comme une de ses origines, la blessure. Comme le souligne Jean-Louis Chrétien, est fragile ce qui peut se briser, tandis qu’est vulnérable ce qui peut être blessé. Si seule la fragilité peut qualifier l’inanimé, la vulnérabilité, à l’inverse, suppose une relation de dépendance et de transformation réservée au vivant au sens le plus large, et qui s’établit entre ce qui blesse et ce qui se trouve blessé. La blessure devient une matérialisation de vulnérabilités, en devenant le motif, voire l’allégorie, de certaines de nos interrogations actuelles. La blessure est bien le résultat d’une altération, délibérée ou accidentelle, qui, en portant atteinte à l’intégrité d’un corps, révèle sa condition vulnérable, une condition qui pouvait jusque-là demeurer secrète, insoupçonnable, ou seulement présupposée. A travers cette journée d’étude, il s’agira de se demander comment, entre pudeur et exhibition, les arts de la représentation donnent à éprouver aujourd’hui l’expérience de la blessure, et à quelles fins ? Dans une actualité terriblement marquée par les conflits guerriers, les pandémies ou le désastre écologique, quels sont les corps meurtris que donnent à voir ou à imaginer, en particulier, le théâtre et le cinéma ? Quels stigmates portent-ils ? De quoi les brûlures, plaies, lésions ou cicatrices portées à la scène et à l’écran sont-elles le signe ?



Programme de la journée



9h15 Accueil



9h40 Ouverture de la journée d'études : Françoise Dubor (Université de Poitiers), responsable de l'équipe B du laboratoire FoReLLIS, Mathias Lavin et Shirley Niclais avec Thomas Bruckert



10h Isabelle Ligier-Degauque (Université de Nantes) : « Faire l’expérience de la blessure sur scène : théâtre du traumatisme ou spectacle de la mémoire ? »



10h40 Thomas Bruckert (Université de Poitiers) : « L’être abîmé : chute et blessure de l’interprète selon la théâtrophobie »



Modération : Thibault Fayner (Université de Poitiers)



(pause)



11h40 Catherine Girardin (Université de Poitiers) : « Les échos d'une blessure : La figure de Philoctète des Lumières allemandes à Heiner Müller »



12h20 Oriane Maubert (Université de Lille) : « Cet écart qui nous relie : le fil comme puissance d’altérité. Tenir, guider, réparer »



Modération : Shirley Niclais (Université de Poitiers)



13h-14h30 : pause déjeuner



14h30 Corinne Maury (Université Toulouse 2 - Jean Jaurès) : « Que font voir les paroles des corps blessés ? »



15h10 Marie-Reine Mouton (Université de Poitiers) : « Regard(s) interdit(s). L’image comme tentative de résilience dans Quatre nuits avec Anna (2008) de Jerzy Skolimowski »



Modération : Marie Martin (Université de Poitiers)



(pause)



16h Robert Bonamy (Université Grenoble-Alpes) : « Communes blessures. Études des opérations filmiques de Ne me guéris jamais »

16h40 Thanassis Vassiliou (Université de Poitiers) : « Mémoire et trauma : réflexions sur la figure de la répétition chez Egoyan »



Modération : Mathias Lavin (Université de Poitiers)

Discussion collective et conclusion de la journée d’études

(fin prévue à 18h)

—

Pour suivre la journée:

- en présence:

Université de Poitiers

UFR Lettres et Langues (bâtiment A3)

Salles des actes

- à distance:

https://univ-poitiers.webex.com/meet/thomas.bruckert.