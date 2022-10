Séminaire Mérimée (Sorbonne nouvelle)

SÉMINAIRE « PROSPER MÉRIMÉE »



Dans le cadre de l’École doctorale de Littérature française et comparée de Paris 3-Sorbonne Nouvelle et du Centre de Recherches sur la Poétique du XIXe siècle, ce séminaire de recherche, ouvert à tous, propose d’étudier l’œuvre et les activités de Mérimée dans leur diversité pluridisciplinaire.

Le séminaire se tient en hybride, à la Sorbonne (17, rue de la Sorbonne), salle Max Milner, et par des liens qui seront communiqués avant chaque séance.

Contact : Antonia FONYI, 139, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, 06 80 28 90 18, antonia.fonyi@wanadoo.fr



PROGRAMME DE L’ANNÉE 2022-2023



Novembre 26

Xavier Bourdenet (Rennes II)

« Histoire et fiction dans "La Fausse Elisabeth" »

Victoire Feuillebois (Université de Strasbourg)

« Mérimée, Pouchkine et le théâtre de l’histoire »

Janvier 14

Alexandre D’Oriano (Université de Corse Pasquale Paoli)

« La reconnaissance d’un territoire

(de l’imaginaire aux réalités, dix ans après Mateo Falcone,

la découverte physique de l’île) »

Daniel Pageaux (Sorbonne nouvelle), Alexandre Zviguilsky (CNRS)

« Autour du Viccolo di Madama Lucrezia »

Mars 25

Olga Gortchanina (Université de Mons)

« Ivan Tourguéniev et Prosper Mérimée.

Une amitié à l'épreuve du choc des cultures »

Christine Pouzoulet (Université Paul Valéry – Montpellier 3),

« La Guzla et la barbarie des Heyduques.

Un détournement subversif des Chants populaires de la Grèce moderne

de Fauriel »



Mai 13

Alexandre Bonafos (University of South Carolina)

« Mérimée, Dumas et la Corse.

Lecture comparée de Colomba et des Frères corses »

Marie-Bénédicte Diethelm (CELLF 19-21 Sorbonne Université)

« Une correspondante de Mérimée :

Félicie de Duras, comtesse Auguste de La Rochejaquelein (1798-1883) »