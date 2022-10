Miroir et lumière - Connaissance et évidence. La production de sens par analogie dans les textes pré-modernes (Genève)

Programme du colloque

"Miroir et lumière - Connaissance et évidence. La production de sens par analogie dans les textes pré-modernes"

3-5 novembre 2022, Université de Genève

Jeudi, 3 novembre 2022



dès 14.30

Accueil



14.45

René Wetzel (Genève) / Robert Gisselbaek (Genève) :

Mots de bienvenu et introduction thématique



15.15

Présentation d‘ouverture de Manfred Eikelmann (Bochum) :

» Bilder des Erkennens. Über Lichtmetaphorik und Analogiedenken in Wolframs ›Parzival‹ «



16.15

Pause café



Présidence : Katharina Gedigk (Genève)



16.45

Natalia Cziganj (Lille) :

» ›By a forbisene I shal þe faire shewe‹. La métaphore de la lumière et la conceptualisation de la connaissance en moyen-anglais «



17.30

Marie-Luise Musiol (Paderborn) :

» Recht spiegeln. Mediale Kollisionen in Ulrich Tenglers ›Laienspiegel‹ «



18.15

Session des posters (projet SpiegeLicht)



19.00

Apéro dinatoire



Vendredi, 4 novembre 2022



Section I : Sémantique



Présidence : René Wetzel (Genève)



9.00

Keynote: Christine Ferlampin-Acher (Rennes) :

» ›Mireoir‹ dans la littérature arthurienne médiévale en français «

10.00

Joana Thinius (Göttingen) :

» ›ein swert daz lît dâzwischen in/ schoene unde lûter unde bar‹. Tristans Schwert als identitätsspiegelndes Objekt «



10.45

Pause café



11.00

Dennis Disselhoff (Heidelberg) :

» Lichtschriften. Zur semantischen Dimension leuchtender Inschriftlichkeit in der Visionsliteratur des Mittelalters «



11.45

Alban Stuckel (Paris):

» Lumière et miroir chez maître Eckhart. Une contribution à la métaphorologie de Hans Blumenberg «



12. 30

Déjeuner en commun



Section II : Epistémologie



Présidence : Robert Gisselbaek (Genève)



14.30

Keynote:Marius Rimmele (Zürich) :

» Wunderspiegel. Kognitive Implikationen verschiedener Spiegelmetaphern in der Kunst des 15. und frühen 16. Jh.s«



15.30

Stefan Abel (Bern) :

» Der Blick des Kindes in den Spiegel. Augustinische Lesarten der Spiegelmetaphorik bei Heinrich von Morungen und im Umkreis der Sizilianischen Schule «



16.15

Pause café



16.45

Anne-Gaëlle Cuif (Tours/Torino) :

» ›Tanquam in speculis‹... Les ›miroirs‹ du sensible, de la spéculation à la conversion, dans les systèmes perceptifs et cognitifs de Saint Bonaventure et de Pierre de Jean Olivi «



17.30

Emmanuel Sander (Genève):

» Contribution à une épistémologie interprétative fondée sur l’analogie «



18.15

Dîner en commun



Samedi, 5 novembre



Section III : Narratologie / poétologie



Modération : Julia Brusa (Genève)



9.00

Keynote: Annette Volfing (Oxford):

» Mirrors and Violence in the Works of Neidhart and of Wittenwiler «





10.00

Björn Reich (Gießen) / Christoph Schanze (Gießen) :

» Das Ganze im Fragment. Zur Metaphorik des zerbrochenen Spiegels in der geistlichen Literatur des Mittelalters «



10.45

Pause café



11.00

Fabienne Pomel (Rennes) :

» Une luminothérapie allégorique. Métaphores et expérience de pensée spéculaire et analogique dans ›Le Songe vert‹ «



11.45

Christine Putzo (Lausanne) :

» Apollonius im Spiegelkabinett? Analogische Strukturverfahren im ›Apollonius von Tyrlant‹ des Heinrich von Neustadt «



12.30

Lunch sur place



Section IV : Didactique



Modération: Mirko Pinieri (Genève)





13.30

Keynote: Marie Anne Polo de Beaulieu (Paris) :

» Potentiel et fonctions des analogies animalières dans deux recueils d’exempla dominicains des XIIIe et XIVe s. «



14.30

Camille Bellenger (Paris) :

» ›Ou mireoir de sa pensee‹. La logique spéculaire dans les ›Miracles de Nostre Dame‹ de Gautier de Coinci «



15.15

Pauline Quarroz (Fribourg) :

» ›Li dis dou miroir‹ de Jean de Condé. De l’idéal éthique à la légitimation poétique «



16.00

Michael Stolz (Bern) :

Résumé et débat de clôture



16.30

Fin du colloque