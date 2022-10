Poésie et transparence : nouveaux codes de l'expressivité. En hommage à Patrizia Cavalli (Sorbonne)

« Poésie et transparence : nouveaux codes de l' expressivité » entend interroger les expériences et les tendances poétiques italiennes de dernières décennies, en relation avec le rapport entre les modes d'énonciation et les résultats poétiques que ces derniers produisent. Quelle est la place, s'il y en a une, réservée à l'expressivité, ou plutôt à la tentative variée de « dire la réalité » par la parole poétique ? Comment cette parole est-elle déclinée selon la posture du sujet qui écrit ?

À partir de ces questions plus génériques, le colloque vise à réfléchir, entre autres, sur les particularités d'une expressivité « genrée », sur le statut du langage poétique en comparaison avec d'autres langages (scientifiques, médiatiques, politiques, etc.), sur les modes d'intervention de l'écriture poétique vis-à-vis de l'urgence climatique, sur les questions liées au concept de transparence dans la traduction de poésie et, last but not least, sur la possibilité de codifier le paysage poétique contemporain.

Comité d'organisation :

M. le Professeur Davide Luglio, directeur de l'UFR d'italien (Sorbonne Université)

Mme Maddalena Bergamin, poétesse et curatrice, docteur de Sorbonne Université