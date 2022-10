Littérature et ruralité II : voix et perspectives (Rennes)

Rennes, 13-14 octobre 2022



Jeudi 13 octobre 2022



Christine Rivalan-Guégo, présidente de Rennes 2 et Christine Ferlampin-Acher, directrice du CELLAM, et introduction par Cécile Rochelois (Université de Pau et des Pays de l’Adour, ALTER) et Dominique Vaugeois (Université Rennes 2, CELLAM)



10h15 Alain Corbellari Universités de Lausanne et de Neuchâtel

La Pastourelle d'Oton de Grandson : ces paysans qui n'en sont pas ou la réinvention médiévale de la pastorale

11h15 Michel Jourde ENS Lyon

Économie agricole et/ou plaisirs des champs : formes croisées de mise en livre (France, XVIe siècle)

11h45 Neil Kenny Université d’Oxford

Les paysans chez Rabelais



14h00 Marie-Claire Thomine et Amina Houara Université de Lille

Du type au personnage : enjeux de la représentation rustique dans la littérature facétieuse des XVe et XVIe siècles

14h30 Max Engammare Université de Genève

La malédiction de la terre en Genèse 3 chez les poètes et graveurs des Figures de la Bible (XVIe-XVIIe siècles)

15h45 Hugues Marchal Université de Bâle

Géorgiques et rurtopies des secondes Lumières

16h15 Nicolas Brucker Université de Lorraine

Rétif de la Bretonne historien de la ruralité. Voix et perspectives dans La Vie de mon père (1778)

16h45 Florence Magnot Université de Rennes 2

La rencontre avec le paysan sur la scène au XVIIIe siècle : le code et sa subversion

18h Table ronde, salle de spectacle Le Tambour

avec Marie-Hélène Lafon, nouvelliste et romancière

Vendredi 14 octobre 2022

9h30 Stéphanie Dord-Crouslé CNRS

Flaubert en campagne

10h Sylvain Ledda Université de Rouen

Le monde d’avant : traces et réminiscences de la ruralité à Paris (1800-1850)

11h Jean-Yves Puyo Université de Pau et des Pays de l’Adour

Joseph de Pesquidoux, la ruralité gasconne fantasmée

11h30 Jean-Yves Laurichesse Université de Toulouse

Fin des paysans, fin de l’enfance, chez quelques écrivains contemporains

14h30 Daniel Maggetti Université de Lausanne

Les campagnes de Charles-Ferdinand Ramuz et de Gustave Roud

15h Hélène Baty-Delalande Université Rennes 2

À propos de Vieille France de Roger Martin-Du Gard

16h00 Alice Jacquelin Université de Limoges

Analyse de la légitimité littéraire dans la communication éditoriale du polar rural

16h30 Jean-Louis Tissier Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Julien Gracq, en face de la terre rurale



