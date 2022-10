"Climat oriental et servitude domestique chez Montesquieu", conf. de C. Martin (Château de La Brède)

Jeudi 6 octobre, 18h, dans la bibliothèque du château de La Brède :



« Climat oriental et servitude domestique »



Christophe Martin, professeur de littérature française à l’université de Paris-Sorbonne, est spécialiste du XVIIIe siècle et en particulier de Rousseau, Marivaux, Fontenelle, Montesquieu et Diderot ; ses recherches portent principalement sur les liens entre fiction et philosophie au siècle des Lumières.



Un transport en voiturette électrique est organisé à partir de 17h00 pour vous permettre de gagner le château avec plus de facilité.



Réservations : 06 43 24 55 43 / www.chateaulabrede.com

