Théâtre & Radio en Suisse romande (Lausanne)

Journée d’étude

Théâtre & radio en Suisse romande,

organisée par le Centre des Sciences historiques de la culture (SHC),

le Pôle d’Histoire audiovisuelle du contemporain (HAC) de l’Université de Lausanne

et les Archives & Musée de la Littérature (AML, Bruxelles).





Les relations entre la radio romande et le domaine théâtral, si elles sont d’une longévité et d’une richesse indéniables, n’ont pas encore retenu l’attention du monde académique. Outre les captations scéniques, c’est sous l’enseigne du radiothéâtre que les studios de Lausanne et de Genève ont propulsé la RTS dans le champ de la création radiophonique européenne, en partageant leur activité entre lesdites « dramatiques », les feuilletons populaires et d’exigeants programmes de nature expérimentale.

L’ambition de cette rencontre est de fournir un tremplin pour l’étude systématique de ce répertoire (dont l’âge d’or est délimité par les décennies 1940 et 1990), en favorisant un premier dialogue entre littéraires, historien∙ne∙s et spécialistes en études théâtrales (encore globalement peu initié∙e∙s au maniement des archives sonores), les représentant∙e∙s du domaine de la conservation/patrimonialisation du sonore, et d’ancien∙ne∙s producteur∙rice∙s, réalisateur∙rice∙s et auteur∙rice∙s du radiothéâtre romand. Pensée comme le préambule d’une dynamique de recherche durable et pluridisciplinaire, elle se donne ce triple objectif : faire le point sur les sources et archives disponibles, poser les bases méthodologiques pour leur juste compréhension et esquisser de premières analyses de corpus.



—



Théâtre & Radio en Suisse romande



Université de Lausanne, Salle 5196 Anthropole

9.30 - Accueil et mot de bienvenue



10.00 - Du théâtre en ondes aux scènes du son - Conférence inaugurale de Marion Chenetier-Alev (CNRS, Paris)



11.00 - Discussion



11.15 - Pause-café



11.30 - Enregistrements de théâtre dans les archives de la Phonothèque nationale - Günther Giovannoni (Phonothèque nationale suisse, Lugano)



12.00 - Conservation et valorisation des archives sonores du radiothéâtre - Denise Barcella & Francine Margot (Archives RTS)



12.30 - Discussion



12.45 - Pause-repas



14.30 - Les coulisses du radiothéâtre romand - Table ronde avec des producteur∙rice∙s, réalisateur∙rice∙s et auteur∙rice∙s de radio animée par Danielle Chaperon (CET, UNIL) avec Anne-Marie Kohler, Alphonse Layaz, Anne-Marie Rhyn & Jacques Roman



16.00 - Pause-café



16.15 - Au Banc d'essai de Radio-Genève : deux décennies de création expérimentale - Conférence conclusive de Florence Huybrechts (AML, Bruxelles)



17.15 - Discussion



17.30 - Clôture



Événement ouvert au public.

—



Infos et inscriptions :



florence.huybrechts@aml-cfwb.be et nelly.valsangiacomo@unil.ch





Organisation :



François Vallotton (UNIL), Nelly Valsangiacomo (UNIL) & Florence Huybrechts (AML)



Centre des Sciences historiques de la culture (SHC, UNIL), Pôle d'Histoire audiovisuelle du contemporain (HAC, UNIL) et Archives & Musée de la Littérature (Bruxelles)