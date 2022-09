No(u)s mèmes. Journée d'étude sur les mèmes (Paris)

No(u)s mèmes.

Journée d'étude sur les mèmes



Lieu: Le Cnam, (292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris), Salle des Textiles



Organisation de la journée :

– Fabrizio Defilippi (Université Paris Nanterre- Dicen)

– Irene De Togni (Université Paris Nanterre- Dicen)

– Lucas Fritz (Université Paris Nanterre- Dicen)

– Adrien Péquignot (Université Paris 8- Cemti)

– Gabriele Stera (Université Paris 8- FabLitt)



Organisation exposition « Les mèmes du jour », soignée par Gabriele Stera & Allan Deneuville (Université Paris 8/Après les Réseaux Sociaux)



Problématique



Avec l’essor des réseaux sociaux numériques, nous assistons depuis quelques années à la prolifération de « mèmes », formes humoristiques constituées d’images fixes ou animées, souvent associées à un texte court. Entre divertissement, politique et critique sociale, la circulation de mèmes touche aujourd’hui des catégories d’usagers différentes, grâce à la diffusion de dispositifs numériques qui favorisent non seulement la réception et le partage de contenus, mais aussi l’implication dans le processus de création « mémétique ». Ainsi, la circulation de mèmes prend de l’ampleur et constitue un phénomène social et communicationnel et ouvre de nombreuses pistes de recherche.



En milieu académique, bien que le terme soit employé depuis les années 1970 pour désigner un « élément culturel se propageant de façon interindividuelle par copie ou imitation » (Dawkins, 1972), le mème fait désormais l’objet d’une réflexion interdisciplinaire, au carrefour entre les sciences de l’information et la communication, l’art et la sémiotique, et celle-ci a récemment donné lieu à plusieurs publications dans le monde francophone (Girard et al. 2022 ; Jost 2022 ; Wagener 2022).



Cette journée d’étude, organisée avec le soutien de l’EUR ArTeC, aborde les mèmes en tant que nouvelles formes d’écriture du « soi » et du « nous ». Nous faisons l’hypothèse que les mèmes sont à la fois un outil d’expression intime et un moyen de renouvellement de l’ « horizon de sens » collectif. En tant que vecteurs de significations sociales, les mèmes jouent un rôle dans les luttes politiques et dans la construction identitaire de groupes hétérogènes. De quelle manière les mèmes participent-ils à la création d’un imaginaire social partagé ? Comment la production et le partage de mèmes peuvent favoriser l’émergence de nouvelles formes de communication et d’expression ?



La journée d’étude prendra une forme hybride. En complément aux communications académiques et à une table ronde avec quelques acteurs produisant des mèmes en ligne, la journée s’approchera du phénomène mémétique par sa dimension créative, en proposant des ateliers participatifs. Ceux-ci viseront à explorer par la pratique de nouvelles formes de recherches collectives. À partir de la « richesse » des mèmes, qui sont à la fois des objets culturels à part entière, des icônes de la culture Internet ou encore les symboles de certaines fonctions communicationnelles à l’ère du numérique (comme l’émotion liée à la fatigue d’être soi, à l’isolement social ou à la solidarité politique), nous nous concentrerons sur la dimension « performative » et artistique des mèmes (Tanni, 2020), Si le mème existe seulement dans et par sa diffusion, au-delà de toute prétention de « privatisation », comment faire fructifier son potentiel créatif ? Qu’est-ce que le mème nous permet de voir de nous-mêmes et de notre société ?



Quels sont donc nos mèmes et qu’est-ce qu’ils nous font ? Comment leur présence constante traverse notre quotidienneté, en influençant également nos questions de recherche académiques ?





Programme



9h00 Accueil



9h30 Présentation de la journée – Fabrizio Defilippi



Présentation de l’exposition « Les mèmes du jour », soignée par Gabriele Stera & Allan Deneuville.



Session 1 – Animée par Lucas Fritz



9h45 Albin Wagener (Université Rennes 2 / INALCO / St Jo Sup) – « Des mèmes aux gifs : partage, signification et émotions »



10h15 Laurence Allard (Université de Lille/Ircav-Sorbonne Nouvelle) – « Mème et NFT : la culture numérique et la blockchainology »



10h45 Questions et débat



Session 2 – Animée par Gabriele Stera



11h15 Valentina Tanni (Politecnico Milan/NABA Rome) – « The era of non-sense. Weirdness, absurdism and surrealism in internet memes » (en distanciel)



12h00 – 13h45 Pause déjeuner



13h45-15h00 Table ronde avec les memers : « La fabrique des mèmes, la fabrique des memers », animée par Irene De Togni



Avec Héloïse – @hellogrise, Mèmes Décentralisés, Vincent Ineichen – Neurchi de Neurchi, Paul Ricard – Neurchi de mèmes sur templates inadaptés.



15-15h15 pause



15h15-16h45 Session d’ateliers



Division en sous-groupes pour 3 ateliers en parallèle :



Atelier de création numérique : “Tarots & Mèmes” – Lola Exbarroca & Irene De Togni

Atelier de création analogique : “Les mèmes du jour” – Gabriele Stera & Allan Deneuville

Atelier de création vivante : “Living memes” – Chiara Bucher & Fabrizio Defilippi



16h45 – Restitution des ateliers



17h15 – Conclusion de la journée par Adrien Péquignot



Programme des ateliers



Atelier Tarots & Mèmes

La portabilité du smartphone ouvre des nouveaux horizons aux pratiques d’écriture numérique, telles que les mèmes ou les applications de prise de notes sur smartphone, qui rentrent dans l’intime du quotidien et instaurent une relation très étroite entre le dispositif et la constitution du récit de soi. Le tirage des tarots, tel qu’il est appris et pratiqué par l’artiste madrilène invitée, Lola, est également un dispositif conversationnel, capable d’un dialogue fructueux avec les possibilités expressives du numérique et avec, notamment, les modalités décontractés de l’échange de mèmes dans lesquelles il retrouve son ancrage au quotidien des sujets, à la singularité de leurs expériences et un terrain fertile pour l’exercice de sa puissance herméneutique. L’atelier propose à élaborer une réflexion collective sur les écritures numériques, sur les possibilités d’écriture et lecture des mèmes en relation avec des pratiques et les enjeux de lecture de tarots. Cela via un exercice de création numérique à partir de plusieurs dispositifs accessibles depuis son smartphone (un logiciel générateur de mèmes, des applications de prise de notes sur smartphone, un groupe Facebook) et plonge le participant dans un processus d’inscription numérique de pratiques liées aux tarots qui en transforme les possibilités de création et de réception.



Atelier Les mèmes du jour

Cet atelier de recherche-création sera dédié à la création de mèmes à partir de la presse d’actualité. Nous essayerons de penser collectivement le potentiel mèmetique et le caractère exploitable des entités langagières et iconographiques présentes dans la presse quotidienne. Nous nous concentrerons sur les dynamiques discursives qui peuvent émerger du choix et de la sélection d’images et de textes destinés à produire un « effet mèmetique ». Est-il possible de pratiquer une activité de mèmification de l’actualité? Quelles opérations discursives sont à l’œuvre lorsque nous choisissons des textes et des images en fonction de leur potentiel exploitable? L’objectif de cet atelier sera de produire un dispositif artistique d’exploration des formes de discours liées aux mèmes.



Atelier Living Memes

Si les mèmes font partie de notre vie quotidienne, c’est aussi parce que les différentes situations de la vie sont souvent « mémifiables » et nous devenons nous-mêmes les acteurs et protagonistes des mèmes. En partant de cette réflexion, cet atelier vise à extraire les mèmes de leur contexte numérique, au-delà de leur nature d’images et textes, pour leur donner vie et les incarner dans les corps, les gestes et les mouvements collectifs. Il s’agira donc, en suivant les suggestions de la journée d'étude, de créer et performer un alphabet commun de mouvements et phrases pour réaliser des tableaux-vivants éphémères qui nous permettrons de mieux réfléchir au rapport entre mèmes et vie.