Dinge träumen | Rêver les choses | Dreaming Things. Perspectives interdisciplinaires sur les mondes des objets et les cultures du rêve (Sarrebruck)

Sous le titre "Rêver les choses", un congrès international de l'école doctorale "Cultures européennes du rêve" (promue par la DFG) se penchera du 10 au 12 octobre 2022 sur le lien entre les mondes des choses et les cultures du reve. L'événement aura lieu au Graduate Centre sur le campus de l'Université de la Sarre et débutera le lundi 10 octobre à 13h30.

Dans notre vie quotidienne, nous sommes entourés d'une multitude d'objets. Ces objets trouvent également leur place dans les rêves et leur représentation esthétique dans les arts plastiques, la musique, le cinéma ou la littérature : les objets peuvent être mis en scène comme des biens de consommation rêvés et désirés, marquer la transition entre la vie onirique et la vie éveillée ou produire des mondes oniriques. Comment les cultures des objets, les représentations esthétiques des rêves et les discours théoriques sur les rêves réagissent-ils les uns aux autres ? Partant de cette question, des chercheurs et chercheuses allemand, français, italiens et polonais étudieront l'histoire de l'imagination des objets rêvés. Le colloque fait partie du programme de recherche de l'école doctorale "Cultures européennes du rêve", qui étudie depuis 2015 les représentations esthétiques du rêve dans une perspective interdisciplinaire.

Dans le cadre du colloque, le journaliste et auteur Lothar Müller (Berlin) donnera une conférence publique sur "Die Apollokerzen, der Wunderblock und die Seele im technischen Zeitalter. Freuds Dinge"(mardi, 11 octobre, 18h00, Filmhaus Sarrebruck).



Les langues du colloque sont l'allemand, le français et l'anglais.



L'inscription au congrès est possible jusqu'au 4 octobre par e-mail : traumkulturen@uni-saarland.de.

PROGRAMME DU COLLOQUE

Lundi, 10 octobre 2022 :

13.30 : Introduction (Joachim Rees et Hannah Steurer)



I. Träumen und geträumt werden. Subjekt-Objekt-Beziehungen im Traum

(Présidence : Joachim Rees)

14.00 : Joana Thinius (Göttingen) : das wer mins herzens geding. Die begir des Objekts im ›Traum im Garten‹ vom Elenden Knaben

14.45 : Vid Stevanovic (München) : The Voices of Things : Dream-Settings in English It-Narratives



II. Sprungbretter ins Schlafimaginäre : Dinge auf der Traumschwelle

(Présidence Laura Vordermayer)

16.00 : Gianluca Esposito (Neapel/Osnabrück) : Das ›unerklärte‹ Einschlafen. Der unausgesprochene Übergang von der Wachwelt zur Traumwelt am Beispiel von Christoph Ransmayrs Die letzte Welt (1988) und Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt (2005)

16.45 : Karolina Kowol (Saarbrücken) : Die materielle Welt von Rafael Chirbes. Das Ding als Medium

17.30 : Francis Haselden (Rennes) : La miniature : entre objet de science et objet de rêverie

Mardi, 11 octobre 2022:

III. Schöpfung im Schlaf : Dingwelten im Traum schaffen

(Présidence : Romana Weiershausen)

09.00 : Paul Strohmaier (Trier) : Onirische Ekphrasis. Zu den Traumobjekten in Francesco Colonnas Hypnerotomachia Poliphili

09.45 : Qingyu Cai (München) : Von Maloney zu »Disney« : Die Konstruktion der Werte und Macht beim Umgang mit Dingen



IV. Das Onirische nachbauen : Materialisierte Träume

(Présidence : Patricia Oster-Stierle)

11.00 : Frédéric Verry (Paris) : Rêver, ou créer ? Les objets du rêve dans la création artistique

11.45 : Hannah Steurer (Saarbrücken) : Geträumte Dinge, verdinglichte Träume. Materialisierungen des Traums bei André Breton



V. Traumhaft belichtet : Photographie und das Phantasma der Dinge

(Présidence : Hannah Steurer)

14.00 : Doriane Molay (Paris) : Lorsque le rêve n’est pas: l’impact de la photographie post mortem sur la photographie amateur

14.45 : Amelie Ochs (Bremen) : Von fliegenden Untertassen und anderen Albträumen des bürgerlichen Wohnens. Über Anna und Bernhard Blumes Fotoserien der 1970er und 1980er Jahre



18.00 : Keynote, Filmhaus Sarrebruck

(Présidence : Christiane Solte-Gresser)

Lothar Müller (Berlin) : Die Apollokerzen, der Wunderblock und die Seele im technischen Zeitalter. Freuds Dinge

Mercredi, 12 octobre 2022 :

VI. Onirische Werkzeuge : Traumdinge und die Medialität des Schreibens

(Présidence : Janett Reinstädler)

09.00 : Maciej Jędrzejewski (Warschau) : Narrative Konstruktionen von Ding- und Traumkulturen bei Clemens Setz

09.45 : Alexander Kerber (Saarbrücken) : Totenmaske und Kugelkopf – Träume und Dingwelten in Josef Winklers ›Wortschatz der Nacht‹



VII. Schlafend erweckt : Die Belebung des Objekts im Traum

(Présidence : Sophia Mehrbrey)

11.00 : Iris Schäfer (Frankfurt) : Traum-Puppe : Zur Figuration kindlicher Ängste und Sehnsüchte am Beispiel der im Traum belebten Puppe in der Europäischen Kinderliteratur

11.45 : Éric Thil (Saarbrücken) : ›Ce qui était inerte prenait corps‹. De la réification des rêves dans ›Le Chemin des sortilèges‹ de Nathalie Reims



VIII. Geträumte Dinge sehen, geträumte Dinge hören

(Présidence : Jonas Nesselhauf)

14.00 : Jan Sinning (Kassel) : Dinge und Verdinglichung in Günter Eichs Hörspiel-Zyklus ›Träume‹

14.45 : Alice Bleistein (Saarbrücken) : Spongebobs Agency – Von der Macht der Konsum-Dinge und des anarchischen Schwamms



15.30 : Discussion de clôture.