Visages perturbés / Disturbed Faces / Verstörte Gesichter (Genève)

Colloque Visages perturbés / Disturbed Faces / Verstörte Gesichter



3-5 novembre 2022, université de Genève



Bâtiment Battelle A – auditoire RDC



Avec: Ariane Bayle, Romain Bionda, Fabienne Gaspari, Mathilde Grasset, William J. F. Hoff, Joe Hughes, Mona Körte, Marie Kondrat, Massimo Leone, Martin Rueff, Sif Ríkhardsdóttir, Florence Schnebelen, Francesca Serra, Lancelot Stücklin, Tyne Daile Sumner, Stephanie Trigg, Guy Webster, Christian Zehnder



Organisation et contact : Prof. ass. Evelyn Dueck (evelyn.dueck@unige.ch) Prof. Guillemette Bolens (guillemette.bolens@unige.ch)



Descriptif



Le visage humain est aussi bien une partie du corps qu’un processus sensorimoteur et un phénomène intersubjectif et social. Lieu corporel, il est situé au niveau de la tête, mais il manifeste souvent l’état émotionnel et expressif du corps en son entier. Processus sensorimoteur, il occasionne la vue, l’audition, le toucher, le goût, l’odorat et la kinesthésie, et cela de façon réciproque : nous percevons et nous sommes perçus grâce à notre visage. En ce sens, le visage est également un phénomène intersubjectif et social. Il fonde la conscience de soi en tant que sujet capable d’entrer en relation avec d’autres êtres vivants. Le visage attire notre attention en tout temps, mais en particulier quand une crise sanitaire nous oblige à repenser notre façon de communiquer – masqué.e.s ou par écrans interposés.



Dans la littérature et les arts visuels, le visage peut être l’élément central de la construction des personnages. L’aspect physique, l’expressivité et les modifications du visage manifestent émotions et pensées. Le visage positionne ainsi les personnages dans leur relation aux autres et définit leur rôle et leur fonction dans l’intrigue. Il permet et fonde, enfin, la possibilité d’une identification avec les personnages dans le processus de réception. Dès lors, que se passe-t-il quand ce rôle prééminent est perturbé ? Comment un visage perturbé est-il élaboré, représenté ou pensé et comment peut-il être mis en perspective avec d’autres formes de relation au visage ? Quel rôle joue-t-il dans la construction des personnages, de leurs relations et de l’intrigue dans les œuvres littéraires et les arts visuels (bandes dessinées, cinéma, installations) ?



Le colloque – organisé par le Programme de Littérature comparée de l’Université de Genève en collaboration avec le projet de recherche Literature and the Face: A Critical History (University of Melbourne) et l’Association suisse de Littérature générale et comparée – a pour but d’explorer les représentations et les constructions du ‘visage perturbé’ dans les littératures du monde, en privilégiant une approche à la fois interdisciplinaire, pluriculturelle et intersémiotique. Il cherche ainsi à réunir l’étude littéraire, les arts visuels et d’autres disciplines dans lesquels le visage joue un rôle épistémologique (philosophie, sociologie, médecine, droit), partant du principe que le visage n’est jamais donné tel quel et qu’il est toujours construit de façon aussi bien discursive que sémiotique au sens large, de façon aussi bien cognitive et émotionnelle que culturelle et sociale.



Programme



Jeudi, 03 novembre



09h00-09h15 Accueil



09h15-09h30 Guillemette Bolens, Evelyn Dueck, Martin Rueff (Genève)



Introduction



Présentation : Guillemette Bolens (Genève)



09h30-10h00 Stephanie Trigg (Melbourne) « The Face “Distorted by Emotion”: From Geoffrey Chaucer to Kazuo Ishiguro »



10h00-10h30 Sif Ríkhardsdóttir (Reykjavik) « The Performative Face in Egils saga Skallagrímssonar »



10h30-11h00 Massimo Leone (Turin) « Perturbations and Corrugations: A Semiotics of Wrinkles, Frowns, and other Facial Folds »



11h00-11h30 Discussion



11h30-13h30 Déjeuner



Présentation : Martin Rueff (Genève)



13h30-14h00 Francesca Serra (Genève) « Composer le monde, décomposer le visage »



14h00-14h30 Florence Schnebelen (Mulhouse) « ‘Ce visage violent’ : convulsions et déformations du visage féminin dans la prose d’Anna Noailles »



14h30-15h00 Discussion



15h00-15h15 Pause Café



Présentation : Lancelot Stücklin (Genève)



15h15-15h45 William J. F. Hoff (Canberra) « The Two Faces of Sir Guy of Gisborne: self-image and social truth in Robin Hood and Guy of Gisborne (c.1475) »



15h45-16h15 Joe Hughes (Melbourne) « The Face of the Historian in Don Quijote »



16h15-16h45 Discussion



16h45-17h00 Pause Café



17h00-18h30 Réunion annuelle de l’Association suissse de LIttérature générale et comparée



19h00 Dîner



Vendredi, 04 novembre



09h30-10h00 Accueil



Présentation : Evelyn Dueck (Genève)



10h00-10h30 Ariane Bayle (Lyon) « Nez coupés et faux visages au XVIe siècle »



10h30-11h00 Fabienne Gaspari (Pau) « Disturbed faces in the Victorian novel: the aesthetics of the fragment and the creation of the monster »



11h00-11h30 Romain Bionda (Lausanne) « Les visages de l’identification : imaginer l’hybridation entre humains et non humains en lisant »



11h30-12h00 Discussion



12h00-13h30 Déjeuner



Présentation : Cécile Neeser Hever (Genève)



13h30-14h00 Tyne Daile Sumner (Melbourne) « I Have No Face: Lyric Distortion, Subjectivity, Masks »



14h00-14h30 Mona Körte (Bielefeld) « The Negation of Face. A Reading of Robert Antelme’s L’Espèce humaine »



14h30-15h00 Discussion



15h00-15h15 Pause Café



Présentation : Francesca Serra (Genève)



15h15-15h45 Lancelot Stücklin (Genève) « Les visages dans À la recherche du temps perdu : une figure à plusieurs faces »



15h45-16h15 Martin Rueff (Genève) « Le visage parle. Il parle, en ceci que c'est lui qui rend possible et commence tout discours". Emmanuel Lévinas et le dire du visage »



16h15-16h45 Discussion



19h00 Dîner



Samedi, 05 novembre



09h00-09h30 Accueil



Présentation : Evelyn Dueck (Genève)



09h30-10h00 Mathilde Grasset (Strasbourg) « Les altérations du visage burlesque au cinéma : grimaces, assemblages et impassibilité »



10h00-10h30 Marie Kondrat (Genève) « Visages hors-champ »



10h30-11h00 Discussion



11h00-11h15 Pause Café



Présentation : Marie Kondrat (Genève)



11h15-11h45 Guy Webster (Melbourne) « The Tactile Face: Affecting Facelessness in David Lowery’s Horror Cinema »



11h45-12h15 Christian Zehnder (Fribourg/Genève) « Le visage menacé dans le cinéma d'auteur soviétique autour de 1960 »



12h15-13h00 Discussion et clôture du colloque