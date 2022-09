Séminaire Manuscrits scientifiques, ITEM (ENS, Paris)

Séminaire manuscrits scientifiques, 2022-2023

ITEM - Institut des textes et manuscrits modernes

Dans ce séminaire consacré aux manuscrits scientifiques, adossé au projet Émergence(s) "Brouillons mathématiques", nous nous intéresserons aux archives des scientifiques, et porterons une attention particulière aux brouillons. Partant de l’hypothèse que ces manuscrits de travail, textes intermédiaires élaborés au cours de la pratique scientifique, font partie de la production scientifique même, nous étudierons ces documents en tant qu’ils permettent de mieux appréhender la formation des textes et la fabrication des connaissances, et de comprendre la dynamique et les multiplicités de la recherche et de l’écriture scientifiques et mathématiques.

Ce séminaire est ouvert à toute personne intéressée par les manuscrits et archives scientifiques, l’écriture scientifique, et, bien sûr, l’histoire des savoirs et l’histoire des sciences.

Les séances ont lieu de 10h30 à 12h30 à l’ENS, 45 rue d’Ulm en salles : LETTRE 3 le 07/10 puis INFO 1 les 04/11, 02/12, 13/01, 10/02, 10/03, 12/05.

Coordination : Emmylou Haffner

Conférences

07/10/2022 — Andrea Costa (Centre Jean-Pépin, UMR 8230 – Centre Jean Mabillon, ENC) « Edere et (conc)edere. Atelier sur l’édition critique de la Dynamica de potentia de G. W. Leibniz », ENS, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle Lettre 3, 10h30 - 12h30.

04/11/2022 — Sara Confalonieri (SPHERE, Université Paris Cité), « Les manuscrits de Joseph Fourier : algèbre et cours », ENS, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle INFO 1, 10h30 - 12h30.

02/12/2022 — Irène Passeron (IMJ-PRG, CNRS, Sorbonne Université), « Un commissaire de l’Académie des sciences est-il auteur du rapport qu’il signe ? », ENS, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle INFO 1, 10h30 - 12h30.

13/01/2023 — David Rabouin (SPHERE, CNRS, Université Paris-Cité, « Les manuscrits leibniziens sur les fondements de l’algèbre : l’importance d’une approche génétique », ENS, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle INFO 1, 10h30 - 12h30.

10/02/2023 — Tilman Sauer (Institut für Mathematik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz), “Einstein’s scientific manuscripts – an editorial challenge”, ENS, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle INFO 1, 10h30 - 12h30.

10/03/2023 — Erika Luciano (Dipartimento di Matematica G. Peano, Università di Torino), ENS, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle INFO 1, 10h30 - 12h30..

21/04/2023 — Nicolas Michel (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, Bergische Universität Wuppertal), « La systématicité d’une méthode à l’épreuve des brouillons : autour du principe de correspondance de Chasles », ENS, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle INFO 1, 10h30 - 12h30.

12/05/2023 — Camille Rolland (Archives Henri-Poincaré – PReST, Université de Lorraine), ENS, 45 rue d'Ulm 75005 Paris. Salle INFO 1, 10h30 - 12h30.