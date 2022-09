Journées d'étude "Théâtre et (re)territorialisation" (Université Côte d'Azur)

Ces journées d’étude du projet T2epic (Théâtre et transition - écologie profonde et intelligence collective) se proposent de penser les nouages possibles entre pratiques théâtrales, territorialisation et communauté. Comment, par ses modes de faire et de représentation, le théâtre peut-il contribuer à la constitution symbolique et mémorielle d’un espace de vie ? Comment peut-il participer à rendre visible et développer la valeur sociale, agir sur la conscience d’un habiter ensemble ?



Elles font suite aux journées Théâtre, territoire, paysage des 5 et 6 mai 2022 à Mouans-Sartoux au cours desquelles nous avons questionné la pratique de théâtre-paysage développée par Alexandre Koutchevsky, et aux journées des 7 et 8 juin 2022 sur les dramaturgies participatives et notamment sur les expériences menées par Tiago Rodrigues et David Geselson. Pour le troisième événement, nous aborderons les pratiques du TSC de Turin et des Festugs de l’Odin Teatret.

Programme

Jeudi 6 octobre 2022

Campus Carlone, Amphi H75, sur inscription préalable.

9h-13h : Laboratoire d'expérimentation pratique du théâtre social de communauté dans des contextes urbains mené avec les étudiants de Master d'Université Côte d’Azur. Alberto Pagliarino, artiste et chercheur et Giulia Menegatti, comédienne et intervenante au SCT Centre.



MSHS Sud-Est, Salle de conférence 031, ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

16h : Reinhabitory theater. Une troupe de théâtre écologique en Californie dans les années 1970 - Sacha Todorov (post-doctorant, EUR ArTeC, Paris).



16h30 : Le festival Réveillons-nous créé par Irina Brook à Nice en 2015 : une action artistique pionnière dans le paysage des CDN français ? - Entretien avec Renato Giuliani.



17h : Pause



17h30 : Projection : Village debout (2021), un film documentaire réalisé par Aurore Émaille dans le cadre d’un atelier avec les adolescents volontaires de La Brigue dans la vallée de la Roya (52’).



18h30 : Échanges





Vendredi 7 octobre 2022

MSHS Sud-Est, Salle de conférence 031, ouvert à tous dans la limite des places disponibles.



9h : Mot d’accueil - Frédérique Bertoncello (laboratoire CEPAM, Responsable scientifique de l’OTECCA – Observatoire de la transition écologique et citoyenne en Côte d’Azur, Université Côte d'Azur).



9h15 : Présentation de la journée - Stéphane Hervé, Brigitte Joinnault et Hanna Lasserre (CTEL, Université Côte d’Azur).



9h30 : Terract, les acteurs de la Terre. Une expérience franco-italienne de théâtre social de communauté dans les vallées transalpines

- Alberto Pagliarino (artiste et chercheur, SCT Centre et université de Turin).



10h15 : Générer de la valeur dans les processus de co-création avec des groupes et des communautés : l'évaluation, un défi et une ressource - Alessandra Rossi Ghiglione (dramaturge, chercheuse, pédagogue, directrice du SCT Centre, Turin).



11h : Pause



11h30 : Restitution des travaux de la veille. Retour sur le laboratoire du Théâtre social de communauté du jeudi 6 octobre dirigé par Alberto Pagliarino et Giulia Menegatti.



12h : Déjeuner



13h30 : L'Odin Teatret et la ville d’Holstebro : le travail communautaire dans la tradition du tiers théatre - Pierangelo Pompa (metteur en scène et enseignant, Altamira Studio Teater / Højskolen Mors).



14h : Le Festuge (Odin Teatret, Danemark) : le théâtre comme acte de reconnaissance et de valorisation du territoire - Arianna de Sanctis (MCF Université Côte d’Azur).



14h30 : Échanges