Journée d'agrégation sur La Mariane, La Mort de Sénèque et Osman de Tristan L'Hermite (Nanterre & Sorbonne)

Journée d’agrégation de lettres



Programme de langue et littérature du XVIIe siècle



Tristan L’Hermite, La Mariane, La Mort de Sénèque, Osman



Organisée par Bénédicte Louvat (Sorbonne Université) et Guillaume Peureux (Université Paris Nanterre)



avec le soutien du Centre des Sciences des Littératures en langue Française (université Paris Nanterre – EA 1586),

du CELLF (Sorbonne Université - UMR 8599 du CNRS)

et d’Initiative Théâtre (Sorbonne Université)





Samedi 22 octobre – Université Paris Nanterre – salle L 200 (bâtiment Ricœur)



Présidence : Guillaume Peureux



9h30 – Sandrine Berrégard (U. de Strasbourg), « Les trois tragédies de Tristan au miroir de leur réception. »



10h00 – Bénédicte Louvat (Sorbonne Université), « L’art du montage dans La Mariane, La Mort de Sénèque et Osman. »



10h30 – pause



10h45 – Marine Roussillon (U. d’Artois), « Politiques des tragédies de Tristan. »



11h15 – Sylvain Garnier (Versailles), « ‘Un trait de vaine éloquence’ : l'usage des pointes dans La Marianne, La Mort de Sénèque et Osman de Tristan L’Hermite. »





Samedi 22 octobre – Sorbonne université – Amphithéâtre Descartes



Présidence : Delphine Amstutz (Sorbonne Université)



14h00 – Françoise Poulet (U. Bordeaux-Montaigne), « La flatterie dans La Mort de Sénèque : ‘paroles contre faveurs.’ »



14h30 – Guillaume Peureux (U. Paris Nanterre), « Remarques sur les vers des trois pièces. »



15h00 – pause



15h15 – Dominique Moncond’huy (U. de Poitiers), « Tristan poète dramatique dans Osman. »



16h – Lecture d’extraits de La Mariane, La Mort de César et Osman par Bertrand Pazos et Pauline Bolcatto lancée par Bénédicte Louvat



—



Inscription obligatoire à la demi-journée qui se déroulera à la Sorbonne avant le 15 octobre : https://docs.google.com/document/d/1b4pt_MJkAH_0LUUX3gjg1VNDQMkqw9YBAn6hQ8DgF3Q/edit

La journée se déroulera physiquement et ne sera pas accessible en visio-conférence.

Les interventions seront publiées chez Atlande avant la fin de l'année 2022.