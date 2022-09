L’Univers à l’écran au XXIe siècle : visible et invisible. 1: Nouvelles images astronomiques dans la fiction au XXIe s. Remploi, modélisation, création

Journée d’étude - Appel à communications



CERILAC / APC / PCCP/ LESA



Université Paris Cité / Aix-Marseille Université



L’Univers à l’écran au XXIe siècle : visible et invisible – Première partie Nouvelles images astronomiques dans la fiction au XXIe siècle



Remploi, modélisation, création



20 janvier 2023 / Université Paris Cité





Le cycle de deux journées d’étude vise à proposer des approches pluridisciplinaires pour envisager les rapports entre les nouvelles représentations de l’Univers et le cinéma contemporain – cinéma entendu ici au sens large des images mouvantes –, en prenant en compte les transformations récentes de l’image en général, notamment le tournant numérique. Le cycle, centré sur l’image contemporaine, déclinera trois articulations différentes du cinéma avec les sciences et leur mise en images, sur deux journées.

L’appel à communication de la première journée se trouve en page 2. L’appel à communications de ladeuxième journée sera diffusé ultérieurement. Informations sur cette deuxième journée en page 3.



Comité d’organisation :



Panagioula (Julie) Kolovou (LESA, Aix-Marseille Université), Anastasia Rostan (CERILAC, Université Paris Cité), Chiara Santini Parducci (CERILAC, Université Paris Cité), Leïla Haegel (APC, Université Paris Cité)



Comité scientifique :



Emmanuelle André (CERILAC, Université Paris Cité) ; Elsa De Smet (Centre Georges Pompidou Metz) ; Antoine Gaudin (IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle) ; Thierry Roche (LESA, Aix- Marseille Université) ;Roland Lehoucq (IRFU, CEA)



Modalités de participation :



Les propositions sont à envoyer au format .pdf à l’adresse suivante : universalecranxxi@gmail.com



Elles ne devront pas dépasser 500 mots et comporter une courte bio-bibliographie (100 motsmaximum). Les communications seront d’une vingtaine de minutes.



La date limite d’envoi des propositions pour la première journée est fixée au lundi 31 octobre 2022 (réponseen novembre 2022).



La journée se voulant pluridisciplinaire dans ses approches et pas seulement dans son objet, des contributions issues des disciplines des arts visuels/audiovisuels comme des sciences astrophysiques et astronomiques seront les bienvenues.



Les deux journées d’étude seront également accessibles par zoom.

Journée 1 (20 janvier 2023)



Université Paris Cité



Nouvelles images astronomiques dans la fiction au XXIe siècle Remploi,modélisation, création



Le XXIe siècle a vu se développer et se diffuser de nouvelles images astronomiques et planétologiques : nouvelles, tant par les techniques d’observation et de visualisation – et le développement du numérique –, quepar les objets observés d’une manière inédite, donnant lieu à des formes visuelles singulières (nébuleuses chamarrées observées par le télescope Hubble, motifs graphiques de l’Observatoire en rayons X Chandra, couleurs psychédéliques prises en lumière infrarouge par le satellite Spitzer, trous noirs numériquement simulésou photographiés, astres revus en haute définition, rovers, etc.). La fabrication de ces nouvelles imagesscientifiques du cosmos, qui surmontent les limites de l’observation visuelle directe, a d’ailleurs fait l’objet d’un grand nombre d’études, qui soulignent aussi leur inscription dans la culture visuelle et l’histoire de l’art.



Mais ces images façonnent également en retour un nouvel imaginaire de l’Univers dans d’autres contextes que ceux de l’observation et la médiation scientifique, et semblent informer et modeler à leur tour la représentation de celui-ci dans les films de fiction, et en particulier de science- fiction, au XXIe siècle. Comme en 1968, pour le 2001 de Kubrick, les contributions des astronomes et astrophysiciens et l’actualité del’imagerie scientifique nourrissent les représentations contemporaines, que l’action des films se situe aux confins de l’Univers, dans notre système solaire, ou sur Terre. Via les collaborations plus ou moins étroites avec les scientifiques, mais aussi par le remploi, notamment dans les images composites, l’esthétique desreprésentations du cosmos dans les films et séries semble reconfigurée par la diffusion de ces nouvelles images.



Aux images lunaires ou martiennes, doubles exotiques de la Terre, toujours très présentes, s’ajoute un foisonnement de représentations non documentaires d’autres astres dont l’imagerie a été renouvelée, etprésentant au contraire des particularités très éloignées de la Terre, par leur gigantisme, leur matière gazeuse, leurs anneaux et lunes multiples. Le cinéma semble ainsi rêver différemment aujourd’hui certaines parties dusystème solaire — de la ceinture d’astéroïdes à la ceinture de Kuiper — dont les objets renvoient à des expériences perceptives autres, redéfinies récemment par les observations.Les nouvelles images astronomiques, comme celles de Jupiter et son « œil », détaillées par la mission Juno, des satellites et des anneaux de Saturne observés par la mission la mission Cassini-Huygens, sont ainsi remployées,réinterprétées, composées, imitées, dans des usages plastiques et dramatiques variés, à Hollywood comme ailleurs.



Plus encore que des motifs ou objets, ce sont enfin des modes de représentation et de visualisation que semblent partager images astronomiques et cosmos de fiction au cinéma. Ainsi, les modalités nouvelles d’observation par les rovers ou drones téléguidés à distance sur Mars, la Lune ou encore la comète Tchourioumov-Guérassimenko, dite « Tchouri », peuvent induire dans les fictions de nouvelles représentations des astres réels ou fictifs.



Il s’agira donc d’étudier, dans une perspective esthétique et technique, la manière dont les imagesastronomiques postérieures à 1995 infusent de façon variée dans le cinéma de fiction contemporain – entenduici au sens large des images mouvantes –, les changements que le renouveau de l’imagerie scientifique a introduits dans celui-là, et de manière plus générale, les dialogues qu’entretiennentde nos jours l’imagerie scientifique et l’imaginaire visuel de l’Univers du cinéma de fiction.





Les propositions pourront s’inscrire dans une ou plusieurs des pistes suivantes :



- Les différents modes de présence des images scientifiques dans les films de fiction et leurs effets : remploi, compositing, simulation, etc.



- Le tournant numérique : images astronomiques dans les films de fiction à l’ère numérique ; imagesastronomiques et effets spéciaux numériques



- Le renouvellement de l’imaginaire visuel du cosmos ou de ses objets dans les fictions, sousl’influence des nouvelles images astronomiques ou planétologiques provenant d'instruments oumissions d’observation astronomique (Hubble, Cassini-Huygens, rovers, etc.). Par exemple : les nouvelles couleurs de l’Espace dans la fiction, les nouvelles représentations de Mars, Jupiter ou dusystème solaire, ou encore du deep space, etc., dans le cinéma contemporain.





Programme du cycle



L’Univers à l’écran au XXIe siècle : visible et invisible – deuxième partie



Rendre visible l’Univers



1) Exposer l’Espace. Arts et médiation scientifique

Date : 5 mai 2023, matin (date provisoire) Lieu : Aix-Marseille Université





2) De l’ontologie du cinéma à l’astrophysique : représenter les nouvelles théoriesphysiques au cinéma

Date : 5 mai 2023, après-midi (date provisoire) Lieu : Aix-Marseille Université





Bibliographie indicative (journée 1)



AÏT-TOUATI Frédérique, Contes de la Lune. Essai sur la fiction et la science modernes, Paris, Gallimard,coll. « NRF Essais », 2011, 206 p.ARCAND Kimberly, RECTOR Travis, WATZKE Megan, Coloring the Universe: An Insider's Look at Making Spectacular Images of Space, Fairbanks, University of Alaska Press, 2015, 250 p.

AZOULAY Gérard (dir.), Les Représentations de l’espace, Paris, Observatoire de l’Espace, CNES, 2007, 176 p.

AZOULAY Gérard et KIHM Christophe (dir.), « Images de l’espace. Archive, exploration, fiction »,

artpress 2, n° 44, Paris, février 2017, 116 p.

BONTEMS Vincent et LEHOUCQ Roland, Les Idées noires de la physique, Paris, Les Belles lettres, 2016, 208 p.

DE SMET Elsa, Voir l’espace. Astronomie et science populaire illustrée (1840-1969), Strasbourg, Pressesuniversitaires de Strasbourg, 2018, 366 p.

HARRIS C.E., “The True Colors of ‘False’ Color: Representing Data Chromatically in NASA Films",Comparative Cinema, n°17, 2021.

HURT Robert, "The Art of Science Visualization”. Universe of Learning Science Briefing: Visualizing the 5Universe with NASA Data” (table ronde), avril 2018. URL: https://www.universe- of-learning.org/science-briefings/ 2018/4/10/visualizing-the-universe-with-nasa-data?rq=2018 KESSLER Elizabeth A., Picturing thecosmos: Hubble Space Telescope Images and the Astronomical Sublime, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2012, 276 p.

MESSERI Lisa, Placing Outer Space: An Earthly Ethnography of Other Worlds, Durham, Duke UniversityPress, 2016, 248 p.

NEVEUX Céline (dir.), Rêver l’univers, catalogue d’exposition, Paris, Silvana/Musée de la Poste, 2020, 150 p.

SOBCHACK Vivian Carol, Screening Space: The American Science Fiction Film, New Brunswick, RutgersUniversity Press, 1997, 352 p.

VERTESI Janet, Seeing Like a Rover. Images in Interaction on the Mars Exploration Rover Mission, Chicago,University of Chicago Press, 2015, 304 p.