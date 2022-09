Parcours de recherche sur la bande dessinée (Université de Lausanne)

Comment s’effectuent des parcours professionnels de recherche sur la bande dessinée dans un contexte où le champ ne bénéfice que d’un faible ancrage institutionnel au niveau académique ? Si certaines hautes écoles francophones proposent des parcours d’étude dans ce domaine, ces cursus visent moins à former des chercheur·euses qu’à préparer les étudiant·es à une carrière extérieure à la recherche universitaire. De fait, si des parcours académiques spécialisés dans la bande dessinée existent, ceux-ci se profilent le plus souvent en parallèle d’une inscription disciplinaire plus largement reconnue. Autrement dit, la vivacité de la recherche sur la bande dessinée semble dépendre avant tout d’investissements personnels pour tenter de la faire exister à côté des nécessités qu’impose le cahier des charges d’une enseignante-chercheuse ou d’un enseignant-chercheur associé à une discipline dont l’objet principal n’est pas la bande dessinée.

Ce séminaire de recherche consistera ainsi à esquisser un panorama de différents types de parcours de recherche sur la bande dessinée par le biais d’interventions provenant de professionnel·les de la recherche dont l’un des (si ce n’est le) domaines d’expertise est celui de la bande dessinée.

Organisateur·ice·s: Raphaël Baroni, Justine Favre, Gaëlle Kovaliv et Olivier Stucky

Ce cycle s’ouvrira le 23 septembre prochain, 10h30 à l'Anthropole 2096, avec la venue de Bounthavy Suvilay, spécialiste du manga et de l’animation japonaise.

Le programme du reste du semestre est le suivant:

11.10.22 - 10h30 - ANT 3077 | Hélène Raux

04.11.22 - 10h30 - ANT 2096 | Irène Le Roy Ladurie

25.11.22 - 10h30 - ANT 2096 | Benoît Crucifix

16.12.22 - 10h30 - ANT 2096 | Pierre Nocérino

20.01.23 - 10h30 - ANT 2096 | Sylvain Lesage

Vous trouverez de plus amples informations sur la page du site du GrEBD consacrée au cycle.