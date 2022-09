Théâtres de la naissance et poétiques de l’accouchement (Arras, France)

Théâtres de la naissance et poétiques de l’accouchement



Colloque international organisé par Sandrine Le Pors et Amandine Mercier



PREMIÈRE JOURNÉE COLLOQUE



Jeudi 17 novembre 2022



9h30-10h: Ouverture du colloque “Naître et (ne pas) faire naître, enjeux poétiques, esthétiques et politiques d’une recherche” par Sandrine Le Pors (Professeure en Études Théâtrales, université Paul-Valéry de Montpellier 3) et Amandine Mercier (Maîtresse de conférences en Arts de la scène, université d’Artois)



Première partie: Poïétiques du naissant : processus, protocoles, dialogues et déplacements. Approches théâtrales, chorégraphiques, marionnettiques et plastiques.



Modératrice de séance: Marie Garré-Nicoara, Maîtresse de conférences en Arts de la scène, université d’Artois



10h-10h20: “Ritualités créatives : la gestation en exploration”: Sanchez Carolane, Maîtresse de conférences en Arts de la scène, université Bourgogne Franche-Comté



10h20-10h40: “La mise au monde, créer?”: Yassaman Khajehi, Maîtresse de conférences en Études théâtrales, université Clermont-Auvergne



10h40-10h55: “Les mondes naissants de Phia Ménard. Retour sur un cycle d’œuvres [2008-2021]”: Romoli Léa, Doctorante, université Polytechnique Hauts-de-France



10h55-11h10: Discussions



11h25-11h45: “(Re)naître de sa marionnette : corporéité et plastique en crise par les gestes de la mort”: Maubert Oriane, Docteure en Arts de la scène et enseignante contractuelle à l’université de Lille



11h45-12h00: “Poétiques de la naissance dans les spectacles de Joël Pommerat” : Auzolle Cécile, Maître de conférences HDR, université de Poitiers.



12h-12h10: “Du refus du naissant, du deuil et de la perte : Contes et Légendes de Joël Pommerat”: Fernandez Aliénor, Doctorante en Arts de la scène et ATER de l’université Paul-Valéry de Montpellier 3.



12h10-12h25: Discussions



Deuxième partie: La mise au monde entre mise en crise et état de crise. Approches poétiques, esthétiques et sociétales.



Modératrice de séance: Sandrine Le Pors, Professeure en Études Théâtrales, université Paul-Valéry de Montpellier 3



14h-14h20: “ROUGE EST LA COULEUR. Premiers jalons théoriques, esthétiques et éthiques d’une recherche-création autour des grossesses arrêtées et du deuil périnatal”: Niclais Shirley, Maîtresse de conférences en Arts du spectacle, université de Poitiers.



14h20-14h35: “"Je suis sortie de l’eau" Hantise de procréation et poétique de la perte (prématurée) dans Les Nageurs de la nuit de José Manuel Mora”: Lahaye Vantroyen Laura, Doctorante en Arts de la scène à l’université Paul-Valéry de Montpellier 3 et chargée de cours (université de Clermont-Ferrand et université Paul-Valéry de Montpellier 3).



14h35-14h50: “Mettre au monde, être aux mondes. Approches anthropologiques et performatives de la naissance au cœur du FIAP Martinique 2022”: Lavra Paola, Docteure en Anthropologie, enseignante au Campus Caribéen des Arts, école supérieure d'enseignement artistique de la Martinique



14h50-15h05: Discussions



15h20-15h40: “Naître à la vie, naître à l’image : premières expériences du visage”: Cavallo Valérie, Docteure en esthétique, sciences et technologies des arts, université Paris 8.



15h40-16h00: “Traversée des scènes utérines: de la vaginisation de la scène à l’accouchement”: Amandine Mercier, Maîtresse de conférences en Arts de la scène et du spectacle vivant, université d’Artois.



16h00-16h20: Discussions



16h30-16h45: “Naissance et engendrement chez Kossi Efoui”: dialogue entre Pénélope Dechaufour, Maîtresse de conférences, université Paul-Valéry, Montpellier 3 et Sandrine Le Pors, Professeure en Études Théâtrales, université Paul-Valéry de Montpellier 3.



16h45- 17h30: “Écouter la mise au monde”, mise en voix par les étudiant.e.s du Master Arts de de la scène de l’université d’Artois.



DEUXIÈME JOURNÉE COLLOQUE



Vendredi 18 novembre 2022



Troisième partie: Le récit de naissance et la mise au monde dans la littérature et les arts de la scène et de l’écran



Modératrice de séance: Martine Renouprez, Professeure en Littérature, université de Cadix, Espagne



9h30-9h50: “Dramaturgies de la cosmogonie ovidienne”: Saint-Martin Marie, Agrégée de lettres classiques et Docteure en littérature comparée, Sorbonne Université.



9h50-10h10: “"De la Naissance à l'Extinction" Un mythe, quatre pièces du théâtre grec contemporain et une performance ayant comme axe central "l'accouchement", ses aspects variés et ses symboliques sociopolitiques”: Konstantinidis Nektarios-Georgios, Docteur du Département Langue et Littérature françaises de l'université nationale et capodistrienne d'Athènes et traducteur de théâtre.



10h10-10h30: “Fictions constituantes de la naissance et métaphores des origines de l’art sur la scène contemporaine”: Thimonier Victor, Docteur en études théâtrales, université Paris Nanterre, ATER à l’Université d’Evry Val d’Essonne, directeur de la compagnie de théâtre Les Temps Blancs/ théâtre inachevé.



10h30-10h45: Discussions



11h-11h20: “Les couches chez les petits bourgeois, deux farces parturielles de Donneau de Visé et Feydeau”: Rémond François, comédien, metteur en scène et enseignant en histoire et esthétique du théâtre-Paris III-Sorbonne Nouvelle.



11h20-11h30: “Peut-on naître chez Edward Bond ? Approche dramaturgique de l’enfant déjà-là”: Christophe Clara, Doctorante, ENS Lyon.



11h30-11h50: “N’être feu (Bond, Mayenburg, Gaillard)”: Diaz Sylvain, Maître de conférences en études théâtrales, université de Strasbourg.



11h50-12h05: Discussions



Modératrice de séance: Amandine Mercier, Maîtresse de conférences en Arts de la scène, université d’Artois



13h30-14h50: ”La poétique du naissant chez Claire Lejeune”: Martine Renouprez, Professeure en Littérature, université de Cadix, Espagne



14h50-15h10: “« Nous autres nous mettons bas comme des chiennes dans le coin d’un taudis »; le récit d’une mise au monde à l’iranienne à travers trois œuvres littéraires”: Najmi Fahimeh, Docteure en Études théâtrales de l’université Sorbonne Nouvelle.



15h10-15h20: Discussions



15h30-16h10: Représentation de CHICAGO-reconstitution de la cie. La communauté inavouable, Texte et conception : Clyde Chabot, Jeu : Clyde Chabot & Ysé Allegret, Regard extérieur : Stéphane Olry, Régie : Simon Desplebin



16h15-16h45: Bord de plateau



16h45-17h: Conclusion

Possibilité de participer au colloque en visio sur inscription en envoyant un message à leporssandrine@gmail.com et mercier.amandine3@gmail.com