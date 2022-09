Rencontre du réseau LIMA.ge (Université de Paris-Cité)

Rencontre du réseau LIMA.ge

Table ronde autour de la notion d'"anachronisme"

14 octobre 2022, Université de Paris-Cité

L’idée du réseau LIMA.ge est née d’un commun désir de se fédérer et de donner une plus grande visibilité aux études de genre dans le champ de la littérature médiévale dans le domaine francophone. Nous souhaitons que ce réseau soit un lieu où pourra se développer une réflexion théorique sur les manières dont les notions, qui ont émergé depuis une vingtaine d’années dans la sociologie du genre (intersectionnalité, agentivité et concepts venus des queer ou des care studies), peuvent être adaptées ou retravaillées pour les littératures anciennes, tout en intégrant les apports des autres disciplines (sociologie, histoire, anthropologie, économie…). Le réseau LIMA.GE organisera des événements visant à permettre des rencontres de chercheur.e.s, mais aussi des partages et échanges avec un public plus large (étudiant.e.s, enseignant.e.s du secondaire, grand public) et assure une veille informationnelle concernant les activités en lien avec ses préoccupations, à retrouver sur notre carnet Hypothèses.



La première rencontre du réseau aura lieu, sous forme de table ronde autour de la notion d' "anachronisme", souvent invoquée pour critiquer l'utilisation des concepts de la sociologie du genre dans les études de littérature médiévale:



Vendredi 14 octobre 2022, de 13h à 16h, à l'Université de Paris-Cité, Bâtiment des Grands Moulins, Aile C, salle 695 C,



10 esplanade P. Vidal-Naquet, 75013 PARIS.



L'équipe du réseau LIMA.ge



Sophie Albert (Paris IV), Sarah Delale (UCL Louvain), Rose Delestre (Genève/Rennes 2), Y. Foehr-Janssens (Genève), Anne Paupert (Paris-Cité), Fabienne Pomel (Rennes 2)