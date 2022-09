Journée d'étude jeunes chercheur·euses – « On n’y voit rien ! » : L’obscurité dans les arts et la littérature – Volet 2 :

« On n’y voit rien ! »

L’obscurité dans les arts & la littérature – Volet 2 : "L'oeil et l'esprit"



19 octobre 2022, Université Rennes 2



Campus Villejean, salle Recherche UFR ALC (rez-de-chaussée du bâtiment B)

Sur Zoom (lien sur demande)



Chaque année, l’association Ad Hoc des doctorant·es et jeunes chercheurs et chercheuses du CELLAM organise un séminaire ou une journée d’étude thématique. Cette année, son format a évolué pour prendre la forme d’une double journée d’étude consacrée au thème transartistique et transséculaire de l’obscurité dans les arts et la littérature. Le premier volet, intitulé "S'exprimer depuis l'ombre" a eu lieu le 24 février 2022. Les communications des deux journées ont vocation à donner lieu à une publication.





______________________________



9h30 Accueil des intervenant·es et du public



10h Clarum per obscurius : pensées de l’obscur

Modération : Arthur Houplain (Université Rennes 2, Université de Bâle)



Théo Martins (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) – « Je puis bien aimer l’obscurité totale » : Pascal ou la dialectique du clair-obscur

Anna Rolland (Université Rennes 2) – Les esprits face à l’obscurité dans Les Caractères de La Bruyère



10h45 : Discussion



11h-11h15 : Pause



Francis Haselden (Université Rennes 1) – L’obscurité et la lumière : une étude de quelques poèmes de jeunesse de Schopenhauer



Déborah Duvignaud (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle) – « L’œuvre au noir » d’Annie Le Brun



12h : Discussion



12h15 : Pause déjeuner



14h « La nuit m’a donné des yeux noirs » : l’obscurité à tâtons

Modération : Rose Delestre (Université de Genève, Université Rennes 2)

Josselin Prouteau (Sorbonne Université) – Ambiguïtés de l’éclairage : scènes de défiguration et de transfiguration dans trois romans des Lumières



Greta Gribaudo (Université Aix-Marseille, Università di Roma « La Sapienza ») – L’écriture d’Italo Calvino : au prisme de l'œil myope le langage devient toucher. Proximité et distance visuelle dans Palomar



14h45 : Discussion



15h : Pause



15h30 Modération : Anna Rolland (Université Rennes 2)



Hélène Kuchmann (Université Paris Cité) – « Contempler les choses, c’est finir par ne plus les voir » : Victor Hugo et la vision entravée (textes et dessins de l’exil)



Alexandre Melay (Université de Lyon) – Du noir à la lumière. Obscurité, profondeur et mystère de l’outrenoir dans la peinture de Pierre Soulages



16h15 : Discussion



16h30 : Fin de la journée

______________________________



La journée est également diffusée en hybride sur Zoom. Pour obtenir un lien de connexion prière d’envoyer un courriel à asso.adhoc@gmail.com

Comité organisateur : Marion Bally, Federica Buttò, Rose Delestre, Imke Heine, Arthur Houplain, Marius Muller, Anna Rolland