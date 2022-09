Intertextualité et conversation dans/avec l’œuvre de Kateb Yacine (Guelma, Algérie)

Université du 8 mai 45 à Guelma

Faculté des Lettres

Département de français

Association Promotion touristique et l’Action culturelle

à Guelma (APTAC)

9° Forum International Kateb Yacine à Guelma

27-28-29 mai 2020

Intertextualité et conversation dans/avec l’œuvre de Kateb Yacine

A-t-on vraiment profondément conversé avec l’œuvre de Kateb Yacine, non seulement avec sa littérature écrite, mais aussi avec sa production théâtrale et avec sa vie même qui se lit aussi comme un grand roman ? La question se pose à partir du moment où l’on accepte de donner au verbe converser sa dimension philosophique, peut-être dans le prolongement de la pensée socratique. La perspective changerait alors, sans l’exclure, l’approche purement linguistique des dialogues chez Kateb et rejoindrait non seulement la problématique de l’intertextualité, à double sens, de son œuvre, mais également la vision d’un monde en conversation permanente avec tout ce qui fait signe et ce qui peut donner sens.

D’autre part, on a travaillé sur le dialogue et sur l’intertextualité, on a creusé dans les principales sources de l’imaginaire katébien, mais peu nombreux ont souligné le sens d’une continuité profonde entre le « Cycle de Nedjma » et le cycle théâtral de Kateb, tant du côté du texte que de celui du spectacle.

Faut-il se résigner à ne trouver dans la poétique katébienne de l’intertextualité et de la conversation qu’un artifice littéraire, une sorte de ludisme rhétorique, fût-il dans une douleur profonde ? Ou doit-on au contraire chercher dans le parcours créateur de Kateb et dans son produit, perçu dans toute sa cohérence, l’exercice pédagogique d’un esprit de conversation et d’une inquiétude d’étonnement qui nourrissent le sens de l’interrogation et s’en nourrissent. Du coup, c’est le cosmos qui nous interpelle depuis son insaisissable infinitude jusqu’à ses différentes images mises en abyme dans les plus petites particules qui sont en nous ou autour de nous et qui nous informent de notre être, parfois même à notre insu.

L’œuvre de Kateb est plurielle et polysémique dans une apparente singularité répétitive, à l’image de la circularité qui structure l’univers sans le figer, pour y inscrire l’essence de la révolution dont elle représente le signe et commande le sens.

Voilà donc un bref propos pour inviter à relire et à repenser l’œuvre de Kateb dont il nous paraît difficile d’épuiser le potentiel signifiant, tant nous échappe chaque sens qu’on croit saisir, pour s’esquiver et s’éloigner vers des pistes insoupçonnées au départ de la quête. Voilà bien une œuvre qui se donne au désir pour se laisser approcher de différentes manières : l’anthropologue s’y retrouve jusqu’au plaisir des mythes les plus lointains et y rencontre l’historien et le sociologue. Le poéticien à large éventail se retrouve à marcher côte à côte avec le linguiste et le pédagogue. Mais à l’un ou l’autre bout du chemin, à l’un et l’autre peut-être, c’est au philosophe de se retrouver au centre du débat entre le scientifique, le poète, le conteur et l’archéologue.

Le colloque Intertextualité et conversation dans/avec l’œuvre de Kateb Yacine est né des interrogations ci-dessus évoquées, à partir d’un interminable étonnement devant la vie et l’œuvre d’un écrivain exceptionnel à plusieurs points de vue. Aussi une liberté relative est-elle laissée aux intervenants de trouver, par eux-mêmes, dans le cadre de la problématique posée en titre de la manifestation, les lieux et les angles de leurs interrogations et de leur exploration d’une œuvre riche et féconde, s’inscrivant au centre des grandes questions d’humanité.

Les initiateurs et organisateurs de cette rencontre, en l’occurrence l’Université du 8 mai 45 à Guelma (Département de français de la Faculté des Lettres) et l’Association Promotion touristique et Action culturelle à Guelma, (APTAC) donnent au colloque le statut de pilier central du programme du 9ème Forum International Kateb Yacine à Guelma. Celui-ci reprend une nouvelle forme et s’enrichit de nouvelles ambitions avec le partenariat conclu entre les co-organisateurs : un programme touristique et culturel et une stratégie éditoriale et documentaire complèteront les composantes du forum. Les travaux du colloque (27-28-29 mai 2020) se tiendront dans les locaux de l’Université du 8 mai 45 à Guelma (Faculté des Lettres) et les paragraphes culturels et touristiques seront répartis entre des lieux symboliques et appropriés.

*

Les modalités de soumission des propositions :

- Un texte de 500 mots sous format Word ; – l’identité de l’auteur ou des auteurs (le prénom, le nom, le statut et l’institution de rattachement, adresse, E-mail, téléphone) ;

- Durée de la communication : 20 minutes

- Email d’envoi : katebguelma2014@gmail.com

*

Dates à retenir :

Réception des propositions : du 25 février 2020 au 10 avril 2020

Notifications de l’acceptation des propositions : 30 avril 2020

Envoi d’un premier état du texte de la communication : 20 mai 2020

Déroulement du colloque : 27-28-29 mai 2020

Envoi de la version définitive du texte de la communication : 31 août 2020

Publication des actes du colloque (Premier semestre 2021) : Les articles sélectionnés par le comité scientifique feront l’objet d’une publication conforme aux normes académiques internationales.