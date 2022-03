Adresse : Université de Lausanne, Anthropole 3128

Conférence d’Olivier Kachler

Proposé par L’Université de Lausanne – Section de français

Université de Lausanne, Anthropole salle 3128, 10h15

Quartier Unil-Chamberonne

1015 Chavanne-près-Renens

Maître de conférences en littérature comparée à l’Université de Picardie (Amiens), Olivier Kachler s’est intéressé aux poétiques symbolistes en France et en Russie, considérées du point d’une poétique de l’inconnu, dans une approche transgénérique (poésie, roman, théâtre, essais). Ses travaux concernent principalement la poésie moderne (XIXe – XXe siècle) et le théâtre, le rapport littérature/art, et la traduction (pratique et théorie), plus spécialement dans les domaines français, allemand et russe.

Ses recherches actuelles portent sur une théorie de l’errance, langue et littérature. Il est également membre du comité scientifique du groupe Polart – poétique et politique de l’art, dont les travaux s’inspirent de l’œuvre théorique d’Henri Meschonnic.