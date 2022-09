Évènement

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) et le VERSUS vous invitent à la conférence d’Alexandre Gefen (CNRS), qui s’intitule « Territoires et ambitions de la littérature française contemporaine », et qui aura lieu le vendredi, 23 septembre 2022, de 12 h à 14 h (EST), à l’Agora du Carrefour de l’information de l’Université de Sherbrooke.



L'événement sera retransmis sur la plateforme Microsoft Teams. Pour avoir le lien pour y assister, il suffit de remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/VSPrsJHnyHNcz2oz6