Adresse : Sorbonne, salle des Actes

Mercredi 11 mai 2022 – salle des Actes (Sorbonne-Université, entrée par la rue Saint-Jacques)





Programme



9h15-9h30 Accueil des participants



9h30-9h55 « L'alexandrin désenchanté. Remarques sur la métrique des Bruits de langue », Jean-Michel Gouvard (Université de Bordeaux-Montaigne)



9h55-10h20 « Sur Un livre de fables », Laurent Fourcaut (Sorbonne-Université )



10h20-10h45 Discussion et pause



10h45-11h10 « Poèmes en vers, récits en prose : constantes et contrastes », Michèle Monte (Université de Toulon)



11h10-11h35 « La langue de Bernard Noël : la langue d’Anna », Serge Martin (Université Sorbonne Nouvelle)



11h35-12h « La fabrique du ‘Nous’, étude génétique du Monologue du nous », Catherine Rannoux (Université de Poitiers)



12h-12h25 : Discussion



14h-14h25 « Bernard Noël : la langue en sueur », Stéphane Bikialo (Université de Poitiers)



14h25-14h50 « Les mots et la pensée, (dans la) poésie de Bernard Noël », Romain Benini (Sorbonne-Université)



14h50-15h15 Discussion et pause



15h15-15h40 « Noël critique d'art », Letizia Lupino ( UVSQ, Paris-Saclay )



15h40-16h05 « (D)écrire le geste », Roselyne de Villeneuve et Cécile Narjoux (Université Paris-Sorbonne)



16h05-16h30 Discussion et clôture