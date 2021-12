Adresse : Rouen, 190 rue Beauvoisine, Hôtel des sociétés savantes

Amis de Flaubert et de Maupassant



Samedi 18 décembre 2021



« Flaubert, manuscrits et genèse »



Dans le cadre du programme : « Flaubert, 200 ans, toujours vivant ! »



Journée en liaison avec l’exposition présentée à la Bibliothèque patrimoniale Villon, « Gustave Flaubert, la fabrique de l’œuvre »





Matinée à l’Hôtel des sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine, Rouen



Début à 9h30



Anne-Bénédicte Levollant et Catherine Hubbard : présentation de l’exposition



Yvan Leclerc : Montrer les manuscrits de Flaubert



Joëlle Robert : Premières publications en 1837 dans Le Colibri



Madame Bovary



Jean-Yves Mollier : Le coup de tonnerre de Madame Bovary, édité par Michel Lévy



Anne-Bénédicte Levollant : Une édition pirate de Madame Bovary



Bouvard et Pécuchet



Stéphanie Dord-Crouslé, Bouvard et Pécuchet, work in progress





Après-midi, Bibliothèque patrimoniale Villon



À partir de 14h30 : visite commentée de l’exposition.



Inscriptions auprès de Catherine Hubbard : catherine.hubbard@rouen.fr



En fonction des jauges en vigueur : groupe de 12 personnes maximum, au jour de cet envoi.