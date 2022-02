Adresse : Paris, Musée d'Orsay, auditorium

« Être œil tout bonnement » : le regard de Flaubert sur les arts



Samedi 5 mars 2022, 10h à 17h30

Musée d’Orsay, Auditorium, 1 rue de la Légion d’Honneur, 75007, Paris



Entrée gratuite mais inscription obligatoire sur le site du Musée d’Orsay, à l’adresse

https://billetterie.musee-orsay.fr/fr-FR/produits?famille=2204138446950406499



Programme

10h : Accueil du public



10h15 : Introduction



Session modérée par Scarlett Reliquet (Musée d’Orsay)



10h30

La peinture contre l’imagerie

Bernard Vouilloux, Sorbonne Université



11h15

Le rendez-vous manqué de Bouvard et Pécuchet avec la peinture

Stéphanie Dord-Crouslé, CNRS IHRIM, Lyon



12h

Pause



12h15

Flaubert savait-il dessiner ?

Yvan Leclerc, Université de Rouen Normandie



13h – 14h30 : Pause déjeuner



Session modérée par Paul Perrin (Musée d’Orsay)



14h30

Gautier, Flaubert et l’art de la statuaire : regards croisés

Martine Lavaud, Université d’Artois



15h15

« Cinématisme » de Flaubert

François Vanoosthuyse, Université de Rouen Normandie



16h

Pause



16h15

Flaubert, les arts visuels, et l’invention du kitsch

Jennifer Yee, Université d’Oxford



Une vidéo de Sandra Binion, extraite de son projet Distillé, autour de Madame Bovary, sera projetée à la fin de la journée.



Fin du colloque

*



Flaubert est l’écrivain absolu : celui qui place la « sacro-sainte littérature » au-dessus de toutes les autres formes d’expression artistique, celui à qui il est arrivé de ranger la peinture parmi les arts inférieurs, celui qui, encore, s’est opposé avec constance à l’illustration de ses œuvres, parce que l’image ferme la possibilité d’imaginer.

Pourtant, l’iconographie occupe une place essentielle dans sa documentation d’écrivain, et ses carnets de voyage conservent la mémoire de sa confrontation marquante avec l’art lors de deux séjours en Italie. Il écrit à l’une de ses correspondantes : « Emplissez-vous la mémoire de statues et de tableaux ».

Alors que nul plus que lui n’a tendu la relation entre image visuelle et image mentale, entre tableau encadré et tableau métaphorique, ce colloque interroge la position singulière de Flaubert. Des Orientalistes à Cézanne et à Renoir, cette réflexion prend place dans un lieu qui abrite des œuvres mêlées à sa biographie et à ses thèmes de prédilection. À l’heure du bicentenaire de sa naissance, une phrase énigmatique pourra servir de fil rouge : « J’aime dans la peinture, la Peinture. »



Ce colloque, organisé par les Amis de Flaubert et de Maupassant (président Yvan Leclerc) et le Centre Flaubert (directeur François Vanoosthuyse) du laboratoire CÉRÉdI de l’université de Rouen Normandie, a reçu le label « Flaubert 21 » dans le cadre des manifestations du bicentenaire.



Comité scientifique du colloque

Yvan Leclerc, président des Amis de Flaubert et de Maupassant

François Vanoosthuyse, directeur du Centre Flaubert du laboratoire CÉRÉdI de l’université de Rouen Normandie



Organisation

Yvan Leclerc, président des Amis de Flaubert et de Maupassant

Scarlett Reliquet, responsable des cours, colloques et conférences, musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris

*

Crédits photographiques : Paul Cézanne, La tentation de Saint-Antoine, vers 1877, © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski