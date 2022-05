Adresse : Paris (Musée Carnavalet, Sorbonne et Institut d'études anglophones)

Colloque International — Université Sorbonne Nouvelle & Sorbonne Université

Paris, 19-21 mai 2022



« Cet horrible massacre si renommé par toute l'Europe »



Représentations et usages de la Saint-Barthélemy en Europe et dans le Monde (1572-2022





Jeudi 19 mai — Musée Carnavalet (23 Rue de Sévigné, 75003)



9h00 : Accueil des participants

9h15 : Ouverture du colloque par les organisateurs, Tatiana Debbagi-Baranova (Sorbonne Université), Julien Goeury (Sorbonne Université) et Anne-Marie Miller-Blaise (Sorbonne Nouvelle)



9h30-11h00 : Historiographie(s)

Président de séance : N. Le Roux (Sorbonne Université)



9h30-9h50 - J. Chapoutot (Pr d’histoire contemporaine, Sorbonne Université)

« Lire la violence : ce que les contemporanéistes doivent aux modernistes »

9h50-10h10 - D. Crouzet (Pr émérite histoire moderne, Sorbonne Université)

« La renaissance de la Saint-Barthélemy : quand Jules Michelet nommait un crime un crime »

10h10-10h30 - J. Foa (Mcf en histoire moderne, université d’Aix-Marseille)

« Le nom du tueur. La désignation des bourreaux dans l’historiographie de la Saint-Barthélemy (XVIe-XXIe siècle) »

10h30-11h00 – Discussion



11h00-11h15 : Pause



11h15- 12h45 : Mémoire(s) vive(s)

Présidente de séance : M-M. Fragonard (Sorbonne Nouvelle)



11h15-11h35 - G. Mingous (docteur en histoire, université de Lyon 2)

« Un passé à solder. Informations et communications de l’après-Saint-Barthélemy dans le processus mémoriel des élites lyonnaises (1572-1580) »

11h35-11h55 - C. Trotot (Mcf de littérature française du XVIe siècle, université Paris Est Marne-la-Vallée

« Formes littéraires des paradoxes de la Saint-Barthélemy dans trois récits mémoriels féminins des massacres parisiens, Marguerite de Valois, Charlotte Arbaleste et Renée Burlamacchi »

11h55-12h15 - L. Ropp (doctorant en histoire moderne et contemporaine, Le Mans université)

« Les protestants français et la Saint-Barthélemy (1972-2022). Mémoires contemporaines d’un massacre du XVIe siècle »



12h15-12h45 - Discussion



12h45-14h15 : Déjeuner (Buffet sur place pour les conférenciers)



14h15-15h : Visite de la salle des Guerres de Religion du Musée.



15h-17h : Géopolitique

Président de séance : M. Greengrass (University of Sheffield)



15h00-15h20 - V. Chichkine (Professeur, Nord-Ouest Institut d'Administration Publique, ARENAP, Saint-Pétersbourg, Russie)

« Nouvelles de la Saint-Barthélemy en Russie : choc à la cour d'Ivan IV » (communication enregistrée)

15h20-15h40 - D. Harai (Docteur en histoire moderne, université de Pau et des Pays de l’Adour)

« Le massacre de la Saint-Barthélemy vu de Hongrie et de Transylvanie (XVIe-XVIIIe siècle) »

15h40-16h00 - Y. Junot (Mcf en histoire moderne, Université Polytechnique Hauts-de-France) et V. Soen (Professeure associée en Histoire moderne, université de Louvain, Belgique)

« Entre France et Pays-Bas espagnols : usages et postérités des violences de masse/massacres de 1572 »

16h00-16h20 - E. Rothmund (Pr de littérature allemande, Sorbonne université)

« La mémoire de la Saint Barthélemy et la Guerre de Trente Ans: images et usages du massacre dans la littérature protestante allemande du début du XVIIe siècle »



16h20 – 17h00 : Discussion



17h00 – 17h15 : Pause



17h15 – 18h45 : Topographie

Présidente de Séance : S. Daubresse (CNRS)



17h15-17h35 - Th. Julian (Mcf en littérature française du XVIIIe siècle, université de Lyon 2)

« Le balcon d’où Charles IX a tiré sur le peuple » : portée d’un motif légendaire entre histoire et littérature

17h35-17h55 - C. Granger (directrice adjointe de la bibliothèque Forney, Paris)

« Images de la Saint-Barthélemy (1789-1914) »

17h55-18h15 - O. Millet (Pr émérite de littérature française du XVIe siècle, Sorbonne université) « Réflexion sur les lieux de mémoires parisiens »





Vendredi 20 mai, matin — Amphithéâtre Richelieu - Sorbonne (1 rue Victor Cousin, 75005 Paris)



9h00 – 11h : Usages politiques

Présidente de séance : C. Sukic, Professeure de littérature anglaise, Université de Reims



9h00-9h20 - B. Sandberg (Professor of history, Northern Illinois University, Etats-Unis)

« ‘The Impunity of Massacres’: Mobilizing the Memory of Saint Bartholomew’s Day during the latter stages of the French Wars of Religion »

9h20-9h40 - Cl. Claire Gheeraert-Graffeuille (Mcf-HDR en civilisation et littérature anglaise, université de Rouen)

« The historiographical uses of the Saint Bartholomew’s Day Massacre in Interregnum and Restoration histories of the English Civil Wars (1640-1660) »

9h40-10h00 - Fl. Fix (Pr de littérature comparée, université de Rouen)

« Saint Barthélemyser la Commune de Paris : les mémoires des Communards amnistiés »

10h-10h20 - Fr. Lestringant (Pr émérite de littérature française du XVIe siècle, Sorbonne université)

« La Saint-Barthélemy dans la tourmente de l'affaire Dreyfus »

10h20-11h00 : Discussion



11h-11h30 : Pause



11h30-13h : L’ombre du Massacre et les Lumières

Présidente de séance : T. Kersenty, Université Paris Ouest



11h30-11h50 - Hubert Bost (directeur d’études, EPHE-PSL)

« Mémoire et actualité d’un massacre : la Saint-Barthélemy sous les plumes huguenotes du XVIIIe siècle »

11h50-12h10 - A. Noblesse-Rocher (Pr d’histoire médiévale et moderne, Faculté de théologie protestante, Strasbourg)

« Au sujet de la pièce de Louis Sébastien Mercier : Jean Hennuyer, évêque de Lizieux (sic) (1772) »

12h10-12h30 - G. Laudin (Pr émérite de littérature allemande, Sorbonne université)

« Sur la pièce de Johann Christoph Gottsched Die parisische Bluthochzeit Koenig Heinrichs von Navarra » (1745)



12h30-13h00 : Discussion



Vendredi 20 mai, après-midi — Institut du Monde Anglophone (5 rue de l'École de Médecine 75005)



13h – 14h30 : Déjeuner (Buffet à l’Institut pour les conférenciers)



14h30– 16h30 : Des supports pour l’histoire

Président de séance : B. Haan, Sorbonne Université



14h30-14h50 - E. Kammerer (Pr de littérature française du XVIe siècle, université de Paris 8) « Bartholomisierungen : la fiction pour dire l’Histoire (Strasbourg, 1590) »

14h50-15h10 - A. Goderniaux (doctorant en histoire moderne, université de Liège, Belgique)

« La juste vengeance de Dieu et du roi. La Saint-Barthélemy comme argument en faveur de la violence religieuse dans les libelles catholiques zélés (1585-1629) »

15h10-15h30 - Cl. Boulard (Mcf en civilisation britannique du XVIIIe siècle, Sorbonne Nouvelle) « Le Massacre de la Saint Barthélemy dans la presse britannique du XVIIIe siècle »

15h30-15h50 - A. Simon (doctorant en littérature française, Sorbonne université)

« La Saint-Barthélemy dans la bande-dessinée historique »



15h50-16h30 : Discussion



16h30-16h45 : Pause



16h45-18h15 : Les détours de la fiction

Président de séance – Julien Goeury



16h45-17h05 - A.-G. Leterrier-Gagliano (doctorante en littérature française, Sorbonne Université) et J. Goujon (doctorante en littérature française, Sorbonne université)

« Assumer ou effacer ? Les échos littéraires du massacre de la mort de Charles IX en 1574 à la fin du XVIIe siècle »

17h05-17h25 - G. Kristinsdottir-Urfalino (Post-doctorante, université d’Islande) « Une tragédie pour Gaspard de Coligny, nouveau Pompée »

17h25-17h45 - Ch. Bouteille (Mcf en études théâtrale, université de Paris Ouest Nanterre)

« De 1972 à 1994, du théâtre au cinéma : la Saint-Barthélemy « de » Patrice Chéreau



17h45-18h15 : Discussion



20h00 – Représentation de la pièce de C. Marlowe (Massacre à Paris) à l’Oratoire du Louvre. Mise en voix et en espace, sous la direction de Jean-François Auguste.



Samedi 21 mai — Institut du Monde Anglophone (5 rue de l'École de Médecine)



10h00 – 12h00 : Constructions mémorielles

Présidente de Séance : A. Frisch (University of Maryland)



10h00-10h20 - N. Kuperty-Tsur (Pr de littérature française, université de Tel Aviv, Israël)

« La réaction polonaise à la Saint-Barthélemy dans les Mémoires de Jean Choisnin »

10h20-10h40 - A. Viaud (Professeure adjointe, université de Montréal, Canada)

« La Saint-Barthélemy dans les Mémoires protestants (XVIe-XVIIe siècles) »

10h40-11h00 - N. Soulam (Docteure en pholosophie)

« Histoire, mémoire et postérité : La Popelinière et l’écriture de la Saint-Barthélemy »

11h00-11h20 - M. Bernard (Mcf en littérature française, université Paris Ouest Nanterre)

« L’enjeu polonais dans la construction historiographique de la Saint-Barthélemy : la campagne électorale et l’écriture de l’histoire »



11h20-12h00 – Discussion



12h00-13h30 : Déjeuner (Buffet sur place pour les conférenciers)



13h30-15h00 : Éclats, splendeurs et misères

Présidente de séance : A. Tacaille (Sorbonne Université)



13h30-13h50 - L. Martysheva (Docteure en Histoire, École française de Rome)

« La Saint-Barthélemy célébrée à Rome : dispositifs de valorisation immédiate du massacre lointain »

13h50-14h10 - R. Feist (conservateur en chef au département Littérature et Art, BnF, Paris)

« Les Huguenots de Giacomo Meyerbeer – « massacre-spectacle » ou « hymne à la tolérance » ? »

14h10-14h30 - Q. Roca (doctorant en littérature française, université de Lyon 3 et Faculté de théologie Jean Calvin d'Aix-en-Provence)

« Sur les Les Huguenots de Meyerbeer »



14h30-15h00 - Discussion

15h00-15h30 : Pause



15h30 – 17h00 : Bourreaux, démons et héros

Présidente de séance : N. Dauvois (Sorbonne Nouvelle)



15h30-15h50 - S. Fr. Pena (Chargé de recherche, CONICET, Argentine)

« Juan ce Maldonado et la Saint-Barthélemy. Un jésuite espagnol face aux démons hérétiques »

15h50-16h10 - E. Bulgakova (Musée du Kremlin de Moscou, Russie)

« Théâtre sanglant des perfidies et des massacres. La mémoire de la Saint-Barthélemy dans la littérature apodémique des XVIIe‒XIXe siècles » (communication enregistrée)

16h10-16h30 - D. Maira (Pr de littérature française du XVIe siècle, université de Göttingen, Allemagne)

« Voltaire et les « héros » de la Saint-Barthélemy »



16h30-17h00 : Discussion



17h-18h00: Lecture-conférence – « Exposer les vers dans les rues – novembre 2015 » Guillaume Peureux



20h00 : Dîner de clôture pour les conférenciers.