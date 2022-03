Adresse : Université Paris Nanterre et Maison du Portugal Cité universitaire de Paris

Colloque international organisé dans le cadre de la Saison France - Portugal 2022, les 7 et 8 avril prochains.

48 X 48 / 48 ans de démocratie après 48 ans de dictature : Temporalités portugaises en miroir

Durant 48 ans le Portugal a vécu sous la dictature la plus longue de l’Europe occidentale du XXe siècle. En 2022 deux temporalités égales se font face : 48 ans de dictature suivies de 48 ans de démocratie. Le colloque propose une réflexion pluridisciplinaire en forme de mise en miroir temporelle.

Nous souhaitons aborder les divers domaines artistiques et disciplinaires (littérature, linguistique, arts visuels et de la scène, cinéma, histoire de la culture, philosophie mais aussi les sciences sociales…) ainsi que les procédures de pensée et les formes de représentation utilisées pour faire du passé un usage pensé dans un présent en devenir.

Considérant que « la post-mémoire ne se rapporte pas au passé par l’intermédiaire de la remémoration, mais par un investissement imaginaire, une projection et une création » (Hirsch, 2014), ce colloque international se propose d’examiner, dans une perspective multidisciplinaire et transversale, les circulations et héritages de ces mémoires croisées passé-présent. La question de la transmission intergénérationnelle de la mémoire (ressentie ou non comme traumatique) sera analysée à l’aune des phénomènes de post-mémoire dictatoriale, coloniale, migratoire, renvoyant aux représentations du ressenti de ces temporalités et à leurs projections dans l’avenir.



Le colloque sera l'occasion de lancer deux livres:



Eurydice Da Silva, Filmer sous la contrainte : le cinéma portugais pendant l’État nouveau de Salazar (1933–1974), Bruxelles, Peter Lang, collection « Mondes de langue portugaise », 2022.



Margarida Calafate Ribeiro et Fátima da Cruz Rodrigues, Enfants d’Empires coloniaux et postmémoires européennes, Presses universitaires de Paris Nanterre, collection « La langue portugaise en cultures », 2022.

LIEUX ET ADRESSES



7 avril :

De 9 h 30 à 18 h 30

Université Paris Nanterre (Bât. Max Weber)

Bâtiment Max Weber (W)

Université Paris Nanterre, Bât. Max Weber – Amphithéâtre Max Weber



8 avril :

De 9 h 30 à 18 h 30

Maison du Portugal-André de Gouveia / 7 P, boulevard Jourdan – 75014 Paris

Cité Internationale Universitaire de Paris (RER B : Cité Universitaire)



ORGANISATION :

Dans le cadre de la Saison France - Portugal 2022

Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le Monde Lusophone (CRILUS) et Chaire Lindley Cintra, Camões, I. P., Université Paris Nanterre / France.

Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, através do projeto, MAPS Pós-Memórias Europeias: uma cartografia pós-colonial, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT – PTDC/LLTOUT/7036/2020).



PARTENARIATS :

Maison du Portugal – André de Gouveia – Cité Internationale Universitaire de Paris

Biblioteca de Alcântara, Lisboa, Portugal

Affiche, programme et toutes les informations ici:

https://crilus.parisnanterre.fr/manifestations/colloque-international-48x48-48-ans-de-democratie-apres-48-ans-de-dictature-temporalites-portugaises-en-miroir