Trente (Italie)

Zones de contact, zones de conflit – Convergences et divergences francophones

36e congrès du CIÉF

Trente, 20-26 juin, 2022

L’édition 2022 du congrès du Conseil International d’Études Francophones se déroulera à Trente en Italie. Le projet de reprendre en présentiel la rencontre annuelle de l’association dans le Trentin-Haut-Adige, région autonome de la République italienne à l’histoire linguistique et culturelle aussi riche que mouvementée, nous procure l’occasion de réfléchir aux thématiques du contact et du conflit telles qu’elles se manifestent à travers le monde francophone.

Les zones de contact – linguistique, ethnique, religieux, national ou social – sont-elles toujours des zones de conflit ou peuvent-elles engendrer des convergences pacifiques durables ? Et les zones de conflit, souvent le résultat de la violence inhérente aux entreprises coloniales et à leurs avatars post- ou néo-coloniaux, sont-elles à jamais condamnées à renfermer des divergences irréconciliables et à alimenter des logiques identitaires meurtrières ?

Ces interrogations nous invitent à cultiver un cadre de réflexion transdisciplinaire sur des questions telles que les héritages contemporains des anciens empires coloniaux, les relations de domination mais aussi les gestes de contestation et de résistance entre le Nord et le Sud, les rapport entre les pouvoirs politiques majoritaires et les cultures minoritaires, le rôle de la langue comme symbole et instrument des liens comme des fractures communautaires, les formes de solidarité et d’exclusion intra-, inter- et transculturelles, la fluidité et les durcissements identitaires et les configurations politiques, économiques, sociales, sexuelles, genrées ou artistiques rendues possibles ou entravées par les dynamiques du contact et du conflit dans le monde francophone.

Nous nous attacherons à comprendre les enjeux touchant à la langue, à la culture et à la littérature envisagées aussi dans leurs rapports avec les autres champs tels que la traduction, le cinéma, les nouveaux médias, la chanson, la politique avec un accent particulier sur les formes de construction et de critique communautaire, l’immigration, l’éco- et la géo-critique, l’histoire, la pédagogie, la sociolinguistique et l’ethnolinguistique, pour ne nommer que quelques-uns des domaines d’étude possibles.

Politiques identitaires/politiques relationnelles

Communautés ouvertes, communautés fermées

Logiques de guerre

Ethnolinguistique et transculturalité

Sociolinguistique des zones de contact

Politiques et droits linguistiques

Centre(s) et périphéries de la francophonie

Conflits et interactions linguistiques

Intersectionnalité classe/race/genre/sexe

Thématiques du conflit et de la fraternité

Démocratie, néolibéralisme, néocolonialisme

Convergences et divergences au féminin

Expressions minoritaires

Discours d’inclusion, pratiques d’exclusion

Formes artistiques de la créolisation culturelle

« Nous » et/ou « les Autres »

Immigration, exil, migration

Esthétiques intermédiales : cinéma, bande dessinée, blogue, vidéo, rap, hip-hop, graffiti, arts de la rue etc.

Le français – langue dominante, langue résistante

Mondialisation ou mondialité

Identité, altérité, diversité

Rhétoriques de la discrimination et de l’exclusion

Acculturation, aliénation, assimilation

École multiculturelle, école républicaine

Langue, nation, déterritorialisation

Pédagogies de l’empathie et de l’altérité

Poétiques de la relation, pratiques de la traduction

Catastrophes naturelles et désastres humains

Éco-critique, géo-critique, post-humanisme

Marques, frontières, limites

Sociologie de l’amitié

*

Afin d’encourager de manière interdisciplinaire le développement des études, de la recherche, et des publications portant sur la littérature, la langue, la culture, les arts et les sciences sociales dans tout le monde francophone, le CIÉF accueille chaque année à son congrès un large éventail de sessions regroupées sous ces catégories. Nous acceptons aussi des propositions dans lesquelles la francophonie est un facteur principe et qui permettront de rassembler les intervenants autour de problématiques d’actualité, sous les grandes catégories de LANGUE-CULTURE-LITTÉRATURE-HISTOIRE-PÉDAGOGIE.

Vous souhaitez participer à notre congrès en 2022 ? Il y a deux façons de faire des propositions sur un thème lié aux études francophones :

Proposer une session complète regroupant trois ou de préférence quatre communications autour d’un thème commun. Veillez à ce que le thème soit assez ouvert.

Les propositions doivent être soumises en ligne.

Nous vous encourageons à réunir des communications autour d’un thème avec des collaborateurs membres du CIÉF ou encore à lancer un appel à communications qui paraîtra dans le Bulletin d’automne ainsi qu’ailleurs. Pour ce faire, il faut être membre en règle du CIÉF, c’est‐à‐dire avoir réglé votre adhésion.

Date limite pour lancer un appel à communications dans notre bulletin : 15 septembre 2021

Date limite pour proposer une session complète : 15 octobre 2021

Si vous souhaitez proposer une communication dans une session, veuillez contacter directement le/la président.e de session avant le 10 octobre 2021. Vous êtes priés de proposer votre communication dans UNE SEULE session.

Proposer une communication individuelle

Date limite pour proposer une communication individuelle : 15 octobre 2021

Les propositions doivent être soumises en ligne.

Les membres sont priés de ne soumettre qu’UNE proposition ; le cas échéant, la proposition faisant partie d’une session complète aura automatiquement priorité. Les propositions individuelles multiples ne seront pas considérées. Si votre proposition peut s’insérer dans une des thématiques suggérées ci-dessus, veuillez indiquer la thématique pertinente entre parenthèses à la fin de votre proposition.

Des sessions complètes et des communications individuelles peuvent être proposées par les non-membres. L’adhésion au CIÉF sera réglée après réception de l’avis positif du comité scientifique du congrès.

Par ailleurs, les membres dont les propositions sont acceptées doivent s’attendre à remplir l’office de président ou de secrétaire de session. Pour faciliter la tâche des organisateurs, nous vous prions de consulter l’horaire provisoire sur le site Web dès le début du mois de février et prévenir la présidente (présidente@cief.org) uniquement dans le cas d’une impossibilité à accomplir cette tâche. Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions d’avance.

Pour obtenir des renseignements sur le CIÉF et son congrès, prière de consulter notre site web ou de communiquer avec la présidente du CIÉF, Mme Oana Panaïté (presidente@cief.org). Pour en savoir davantage sur le CIÉF et sa revue Nouvelles Études Francophones (NEF), veuillez consulter notre site Web.

Le Prix Jeune Chercheur est décerné chaque année à la meilleure communication doctorante au Congrès.