Il est aujourd’hui courant d’enrôler les pensées du xviiie siècle dans une guerre des civilisations nous contraignant à des prises de positions binaires. Lumières ou Anti-Lumières, République ou communautarisme, laïcité ou fanatisme, modernes ou antimodernes : il faudrait choisir son camp.

Ce livre s’efforce de déjouer ces injonctions belliqueuses en esquissant un autre cadre de lecture et en explorant d’autres corpus. Il appelle à découvrir quelques-unes des voix mineures qui ont vivifié la littérature du xviiie siècle (Bordelon, Mouhy, Bibiena, Graffigny, Charrière ou Potocki), mais que notre canon littéraire a refoulées, parce qu’elles n’entraient pas dans ses dichotomies rassurantes. À travers des sylphides, des loups garous, des singes philosophes, des magiciens de la finance, des marchands-de-merde, des Péruviennes féministes ou des conspirateurs islamistes, ces voix excentrées, bizarres, queer, résonnent fortement avec nos préoccupations actuelles, dès lors qu’on les resitue dans la perspective d’altermodernités qui ont toujours déjà excédé l’affrontement éculé entre modernes et antimodernes.

Loin de toute nostalgie, se mettre à l’écoute des altermodernités des Lumières invite à reconnaître les présences parmi nous d’autres formes de religions, d’économies et de socialités – porteuses de modernités sans colonialité, de sujets sans maîtres et de communs sans souverains.

Yves Citton étudie et enseigne la littérature à l’université Paris 8 et co-dirige la revue Multitudes. Il a publié au Seuil Pour une écologie de l’attention (2014), Médiarchie (2017) et Générations collapsonautes (2020). Ce livre condense des travaux dix-huitiémistes qu’il a menés au cours des trente dernières années.