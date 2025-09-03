Edgard Dubourg, Histoire naturelle de la fiction

S'émerveiller face à un univers peuplé de dragons, frissonner devant un film d'horreur, vibrer en lisant une romance... Les films, les jeux vidéo, les séries et les romans sont des histoires fictives, pourtant elles déclenchent des émotions si puissantes qu'elles nous marquent parfois plus durablement que le réel.

À travers des exemples populaires - des vaillants pirates de One Piece aux paysages merveilleux de Game of Thrones, en passant par les intrigues de La Chronique des Bridgerton -, Edgar Dubourg interroge ce paradoxe troublant : pourquoi tant d'êtres humains, au fil des siècles et à travers les sociétés, se sont passionnés pour des personnages et des mondes qui n'ont jamais existé ?

En s'appuyant sur la psychologie et la biologie, il montre que les mécanismes à l'origine de cette fascination ont émergé au cours de notre évolution, longtemps avant l'apparition des romans ou du cinéma.